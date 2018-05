Aktion von Gemeinsam für Afrika: In 7 deutschen Großstädten können Sie am 25. Mai Ihren eigenen Sklaven ersteigern!

Haben Sie schon einmal an einer Sklavenversteigerung teilgenommen? Jetzt ist Ihre Chance! Am 25. Mai bundesweit in 7 deutschen Großstädten. Steigern Sie mit!

Wir laden Sie ein: Kommen Sie am 25. Mai um 12 Uhr zu unseren bundesweiten Sklavenmärkten und steigern Sie mit. Zu günstigen Preisen bieten wir fähige Arbeitskräfte, die nützliche Aufgaben in Ihrem Haushalt und Ihrem Garten übernehmen können. Jeder kann sich an der Versteigerung beteiligen.

In den folgenden Städten finden Sie am 25. Mai um 12 Uhr unseren Sklavenmarkt:

Berlin – Pariser Platz

Köln – Bahnhofsvorplatz

Bochum – Dr. Ruer-Platz

Leipzig – Augustusplatz

München – Odeonsplatz

Frankfurt – An der Hauptwache

Stuttgart – Schlossplatz

(Gemeinsam für Afrika)

P.S.: Mit dieser krassen Aktion möchte das Bündnis „Gemeinsam für Afrika“, das unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht, auf moderne Formen der Sklaverei aufmerksam machen.