Aktivistin aus Kamerun gewinnt Wangari Maathai Forest Champions‘ Award 2022

Die Aktivistin Cécile Ndjebet aus Kamerun erhielt diese Woche den Wangari Maathai Forest Champions Award 2022 in Anerkennung ihres herausragenden Beitrags zum Erhalt der Wälder und zur Verbesserung des Lebens der Menschen, die von ihnen abhängen. Der von der Collaborative Partnership on Forests (CPF) unter dem Vorsitz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) verliehene Preis wurde bei einer Zeremonie während des XV. Weltforstkongresses in Seoul, Republik Korea, überreicht.

„Mit dieser Auszeichnung wird Cécile Ndjebets Energie und Engagement gewürdigt, mit dem sie sich seit drei Jahrzehnten für die Rechte von Frauen auf Land und Wälder einsetzt. Sie hat aktiv gezeigt, dass die Beteiligung von Frauen an der Bewirtschaftung und Erhaltung der Wälder von grundlegender Bedeutung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist“, sagte die stellvertretende FAO-Generaldirektorin und CPF-Vorsitzende Maria Helena Semedo.

Einsatz für die Gleichstellung der Geschlechter

Rund 70 Prozent der Frauen in Kamerun leben in ländlichen Gebieten und sind zumindest teilweise auf die Ernte von wilden Waldprodukten angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Frau Ndjebet setzt sich unermüdlich dafür ein, dass Frauen an der Waldbewirtschaftung beteiligt werden und gleiche Rechte auf Waldland und -ressourcen haben sollten – und dass, wenn sie dies tun, die Wälder besser erhalten werden und ganze Gemeinschaften davon profitieren.

Durch das von ihr 2009 mitbegründete African Women’s Network for Community Management of Forests ist Frau Ndjebet sowohl in Kamerun als auch international zu einer führenden Stimme geworden, wenn es darum geht, die Bedeutung der Gleichstellung der Geschlechter in der Waldbewirtschaftung weltweit bekannt zu machen. Die Organisation hat inzwischen 20 Mitgliedsländer in ganz Afrika.

„Männer erkennen im Allgemeinen die große Rolle an, die Frauen bei der Verbesserung des Lebensstandards ihrer Familien spielen“, sagte Frau Ndjebet. „Aber es ist wichtig, dass sie auch zustimmen, dass Frauen einen sicheren Zugang zu Land und Wäldern brauchen, um diese Rolle weiterhin spielen und sogar noch verbessern zu können.

Frau Ndjebet ist seit langem eine treibende Kraft bei der Umsetzung von Forstgesetzen und guter Regierungsführung in Kamerun und hat mit der von ihr 2001 gegründeten Organisation Cameroon Ecology (Cam-Eco) einen neuen Ansatz für die gemeinschaftliche Forstwirtschaft und die Wiederherstellung von geschädigtem Land und Wäldern entwickelt. Cam-Eco setzt sich dafür ein, Frauen zu informieren, zu schulen und zu unterstützen, damit sie Fragen der Nachhaltigkeit verstehen und sich für die Erhaltung und Wiederherstellung der Wälder einsetzen.

Inspiriert von Wangari Maathai

Der 2012 von der CPF im Gedenken an die kenianische Umweltschützerin und Friedensnobelpreisträgerin Prof. Wangari Maathai ins Leben gerufene Forest Champions Award zeichnet inspirierende Persönlichkeiten aus, die sich für den Erhalt, die Wiederherstellung und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern eingesetzt haben. Die diesjährige Preisträgerin lernte Wangari Maathai im Jahr 2009 kennen, und die Umweltschützerin ermutigte Frau Ndjebet persönlich in ihrer Arbeit zur Unterstützung von Frauen, die Bäume pflanzen.

Die „Collaborative Partnership on Forests“ umfasst 15 internationale Organisationen, die zusammenarbeiten, um die nachhaltige Bewirtschaftung aller Arten von Wäldern zu fördern und das langfristige politische Engagement für dieses Ziel zu stärken. (FAO)