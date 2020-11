Algerien: Abwesenheit des Präsidenten führt zu Spekulationen

Algerien ist seit einem Monat ohne sein Staatsoberhaupt. Am 24. Oktober 2020 gab Abdelmadjid Tebboune seine Entscheidung bekannt, sich unter Quarantäne zu stellen, aufgrund eines Corona-Verdachts. Er befindet sich derzeit in Deutschland, wo er seit dem 28. Oktober in Behandlung ist.

Seitdem erregen Fragen zum Gesundheitszustand von Abdelmadjid Tebboune die Gemüter der Algerier. Die verschiedenen Kommuniqués des Präsidialamts konnten die Zweifel, insbesondere hinsichtlich der Dauer seiner Abwesenheit, nicht zerstreuen. Tebboune selbst hatte das Verfassungsreferendum vom 1. November 2020 als eine wichtige Etappe in der Geschichte Algeriens betrachtet, deshalb halten die Algerier seine Abwesenheit an diesem historischen Tag für unverständlich.

Parallelen zum „Fall Bouteflika“

Die Regierungspressemitteilungen zum Gesundheitszustand von Abdelmadjid Tebboune ähneln seltsamerweise denen, die zu Bouteflikas Zeiten herausgegeben wurden, schreibt das Magazin Observ’Algérie.

Der im April 2019 gestürzte ehemalige Präsident Bouteflika hatte ebenfalls gesundheitliche Probleme und hielt sich lange Zeit im Ausland auf. In den Kommuniqués hieß es oft, dass sich der Gesundheitszustand des Staatsoberhauptes verbessere, während er sich in Wirklichkeit immer weiter verschlechterte. Bis zu dem Tag, an dem seine Gefolgsleute die Idee einer fünften Amtszeit eines Präsidenten verkaufen wollte, der nicht mehr sprechen und sich nicht mehr bewegen konnte.

In Fall Tebboune war es der saudische Kronprinz Mohamed Ben Salman, der den Algeriern mitteilte, dass ihr Präsident vom Coronavirus infiziert ist, indem er ihm öffentlich gute Besserung wünschte. Einige Tage später bestätigte das Präsidialamt die Infektion. Es ist auch eine Information im Umlauf, die seine bevorstehende Rückkehr ankündigt, ohne konkrete Angaben.

Dieses Kommunikationsgewirr nährt die Gerüchte. Die Webseite des marokkanischen Senders 7tv streut bereits das Gerücht, Tebboune sei verstorben. Grund für die Annahme: Am Sonntag sei die deutsche Botschafterin in Algier im Eilverfahren ins Präsidialamt zitiert worden.

Andere behaupten, Tebboune habe einen Schlaganfall erlitten.

Das algerische Präsidialamt täte gut daran, mit einer konkreten Meldung diesem Durcheinander ein Ende zu bereiten.