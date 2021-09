Algerien: Ex-Präsident Abdelaziz Bouteflika verstorben

Der ehemalige Präsident Abdelaziz Bouteflika ist am Freitag, den 17. September, im Alter von 84 Jahren verstorben, wie das staatliche Fernsehen unter Berufung auf eine Erklärung des Präsidenten der Republik mitteilte. Das Ende einer Ära für Algerien.

Nach einem Exil in Dubai und in Genf kam Bouteflika 1999 in Algerien an die Macht, dank der Armee, die ihn durchsetzte. Seine Gegner, die sich während der Wahl zurückzogen, prangerten Wahlbetrug an.

Während seiner vier Amtszeiten wird Bouteflika vorgeworfen, eine Marionette der Armee zu sein, doch wird er immer als derjenige gesehen, der den Frieden in dem seit 1992 in einem Bürgerkrieg zwischen der Regierung und mehreren islamistischen Gruppen versunkene Land wiederhergestellt hat. Zwei Amnestiegesetze aus den Jahren 1999 und 2005 überzeugten viele Islamisten, ihre Waffen niederzulegen.

Bouteflika war in Algerien von 1999 bis 2019 an der Macht, eine Rekordzahl von vier Amtszeiten, bevor er nach massiven Protesten gegen seinen Wunsch nach einer weiteren fünfjährigen Amtszeit abgesetzt wurde. Unter dem Druck der Armee und der Straße durch eine beispiellose Protestbewegung des Volkes, die Hirak, war er gezwungen, sein Amt aufzugeben, das er trotz seiner Krankheit weiter ausübte. Er hatte 2013 einen Schlaganfall erlitten.

Man versuchte seinerzeit mehr schlecht als recht, seinen angeschlagenen Gesundheitszustand durch manipulierte Fernsehinterviews zu vertuschen, und im Straßenbild (siehe Foto) war er stets überall präsent. Ich erinnere mich an eine Pressereise, wo wir, die eingeladenen Journalist:innen, einer Zeremonie beiwohnen mussten und an der der erkrankte Präsident nicht wie beabsichtigt teilnehmen konnte. Während der gesamten Veranstaltung mussten Träger ein riesiges Porträtfoto von ihm stundenlang herumtragen, um den Eindruck einer Präsenz zu erwecken!

Nach seinem spektakulären Sturz im April 2019, als er im Fernsehen seinen Rücktritt ankündigte, wurde es still um ihn. Er verschanzte sich in einer Residenz westlich von Algier, während ihm nahestehende Personen wegen Korruption angeklagt wurden. (ia, mit LCI)