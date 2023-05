Algerien: Präsident Tebboune fordert Einrichtung algerischer Banken in Westafrika, nur um Marokko zu „ärgern“

Die algerischen Banken stehen unter Druck, insbesondere die Banque Extérieure d’Algérie (BEA), die größte algerische Staatsbank. Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune drängt die Bank, rasch Filialen in westafrikanischen Ländern zu eröffnen, beginnend mit dem Senegal und Mauretanien.

Ein sehr umstrittenes Projekt, denn alle von den algerischen Bankinstituten intern in Auftrag gegebenen Studien belegen, dass ihre Niederlassung in afrikanischen Ländern erhebliche Investitionen erfordert, die sich weder kurz- und schon gar nicht mittelfristig auszahlen werden, weil das Management dieser Banken unvorbereitet ist, die zunächst tiefgreifende Reformen zur Modernisierung ihrer Dienstleistungen in Algerien benötigen, bevor sie sich der internationalen Konkurrenz stellen können.

Diese Meinung wurde jedoch von einem Abdelmadjid Tebboune, der sich offen über die wirtschaftliche Logik hinwegsetzt und mehr denn je die Eröffnung algerischer Banken in afrikanischen Ländern fordert, nur um Marokko zu „ärgern“, mit einem Handstreich beiseite gewischt. Präsident Tebboune hielt an dieser Haltung fest und verteidigte sie, da er der Meinung war, dass Algerien nicht zulassen dürfe, dass marokkanische Banken den Finanzsektor der Länder südlich der Sahara dominieren.

Und selbst wenn die algerischen Banken nicht hoch entwickelt oder gut genug geführt sind, um internationale Märkte zu erobern, ist Abdelmadjid Tebboune der Ansicht, dass sie sich in Afrika mit dem einzigen Ziel niederlassen sollten, ihre marokkanischen Kollegen zu „behindern“. Dieser Schritt löst eine enorme Polemik innerhalb des algerischen Serails aus, denn die Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch im Ausland würde Algerien in seinem harten Konkurrenzkampf mit Marokko noch mehr schaden.

Tebbounes Sturheit lässt diese Polemik anschwellen und die algerischen Banken suchen nach Lösungen, um zu versuchen, mit der komplexen Situation, mit der sie konfrontiert sind, umzugehen. Im Klartext: Ihre Priorität besteht nun darin, einen Weg zu finden, Tebbounes Wunsch zu erfüllen, ohne zu viel Geld zu verlieren.

Derzeit bereiten sich die algerischen Banken darauf vor, sich in Mauretanien und im Senegal niederzulassen. Ein Konsortium algerischer Banken hat eine Tochtergesellschaft im Senegal eröffnet, die sich aus der BNA (40%), dem Crédit Populaire Algérien (CPA), der Banque Extérieur d’Algérie (BEA) und der Banque de l’Agriculture et du Développement (BADR) (je 20%) zusammensetzt. Dasselbe Konstrukt wurde entwickelt, um in Mauretanien die Algerian Union Bank zu gründen. Diese beiden Banken werden demnächst die marokkanischen Banken herausfordern, insbesondere die Attijariwafa Bank, die Bank of Africa und die Banque Atlantique (Tochter der marokkanischen Banque Populaire-Gruppe), die fast 22% des westafrikanischen Marktes mit 120 Millionen Einwohnern kontrollieren, gegenüber 10% im Jahr 2007. (Quelle: Maghreb Intelligence)