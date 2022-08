Annalena Baerbock: Beziehungen mit Marokko wieder auf einen Kurs bringen

Anlässlich ihrer Reise nach Marokko erklärte Außenministerin Annalena Baerbock heute (25.08.): „Marokko ist Europas nächster Nachbar im Süden, Dänemark Deutschlands unmittelbarer Nachbar im Norden. In beiden Ländern will ich darüber sprechen, wie wir uns durch engere Zusammenarbeit fit für die Zukunft machen können. Marokko hat beste Voraussetzungen, sich strategisch zu einer wichtigen Säule der europäischen Energiewende zu entwickeln und arbeitet mit Deutschland schon seit über einem Jahrzehnt eng bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien zusammen. Aber auch darüber hinaus ist das Potenzial für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit und menschlichen Austausch riesig.

Im Interesse der Menschen in beiden Ländern wollen wir deshalb unsere Beziehungen wieder auf einen Kurs bringen, der diese Chancen voll aufgreift und nutzt.

In den letzten Monaten haben wir intensiv an der gemeinsamen Grundlage für eine zukunftsorientierte Partnerschaft gearbeitet. Viele neue Kooperationsideen wurden entwickelt, viele gute Projekte der Vergangenheit auf neue Füße gestellt. Mit meinem Besuch heute wollen wir nun dieses neue Kapitel in unseren bilateralen Beziehungen gemeinsam aufschlagen. (AA)