Anti-Covid-Quarantäne in Gabun: Pannen und Chaos von Anfang an verärgern Reisende

Die seit dem 15. Juni in Gabun geltende verpflichtende 24-stündige Quarantäne für Passagiere aus dem Ausland bereitet bereits jetzt Probleme. Sie sind größtenteils unzufrieden damit, insbesondere wegen der übermäßig langen Wartezeiten, die zu zusätzlichen Hotelkosten führen, und der Schwierigkeit, beschlagnahmte Pässe wiederzufinden.

Gemäß der Verordnung müssen internationale Einreisende, die am Flughafen Léon Mba in Libreville aussteigen, einen Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Covid-19 PCR-Tests vorlegen, der max. 72 Stunden vor dem Einchecken durchgeführt wurde; sie müssen sich bei Ankunft einem PCR-Test unterziehen, mindestens eine Nacht in einem Hotel verbringen, bis die Ergebnisse ihres Covid-19-PCR-Tests vorliegen; in Selbstisolation in ihrem Hotelzimmer bleiben, bis das Testergebnis innerhalb von 24 Stunden mitgeteilt wird; sich im Falle eines positiven Ergebnisses des durchgeführten Tests den zuständigen Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen und die Kosten für ihren Aufenthalt in Halbpension in der gewählten Hoteleinrichtung selbst zahlen.

Ein Reisender aus Asien beklagt, dass die Testergebnisse viel später als innerhalb der 24 Stunden eintreffen und sie „manchmal mündlich bekannt gegeben werden, ohne dass ein offizielles Papier ausgestellt wird“. Ebenso muss man zum Flughafen zurückkehren, um seinen Pass wiederzuerlangen, der dort beschlagnahmt wurde.

Zusätzlich zu diesen Unannehmlichkeiten berichten Zeugen von Streitigkeiten in einigen Hotels, in denen sich die unter Quarantäne stehenden Personen weigern, die Rechnungen für die zusätzlichen Tage zu bezahlen, die sie über die 24 Stunden hinaus auf die Ergebnisse warten. „Im Hotel war es die Hölle. Neben den Strapazen am Flughafen gab es Riesentheater wegen der Verpflegung. Was noch schlimmer ist, sobald die Quarantäne vorbei ist, wenn Sie das Ergebnis Ihres Tests nicht haben, sagt man Ihnen, dass Sie für eine weitere Nacht bezahlen müssen, oder man wird rausgeworfen. Man steht ständig unter Druck! Das führt dazu, dass Viele einfach nach 24 Stunden nach Hause gegangen sind, ohne ihr Ergebnis erhalten zu haben.“

Das zweite große Problem sind die Pässe, die bei Ankunft am Flughafen konfisziert werden, und vor den Hotels kampieren Polizeibeamte, um ein eventuelles Verschwinden der Quarantänepersonen zu verhindern. „Als wir ankamen, nahmen ein Polizist und eine weitere Person – ein Gesundheitsbeamter? – unsere Pässe weg. Es gibt keine Informationen darüber, wer sie sind, wo und wie man den Pass zurückbekommt, und wo man sie eventuell findet, wenn sie verloren gehen. Ich warte seit vier Tagen auf meinen Pass, und immer noch nichts“, sagt ein Reisender, der letzten Freitag in Libreville ankam.

Ein Europäer, der sein negatives Testzertifikat erhielt, sagt, dass er ständig zwischen dem Flughafen und dem Hotel hin und her fahren musste. „Im Hotel sagt man mir, dass mein Pass am Flughafen liegt, während man mir am Flughafen sagt, dass er zum Hotel geschickt wurde. Seit 4 Tagen drehe ich mich in diesem Karussell gezwungen worden“, schimpft er.

Wurden die Maßnahmen ausreichend durchdacht? Wer ist letztendlich für den reibungslosen Ablauf verantwortlich?

Ein Gabuner vergleicht diese mit dem Nachbarland Kamerun: „Ich bin nach Yaoundé geflogen, die haben sicherlich viel mehr Fälle als wir, aber da läuft es völlig anders“, sagt er. „Am Flughafen gibt es Barrieren, jeder sitzt auf einem Stuhl mit Abstand zu den anderen. Wir werden dann geholt, getestet und auf einen anderen Platz gesetzt, um uns nicht mit den noch nicht Getesteten zu vermischen. Nach 20 bis 30 Minuten kommt jemand mit einer Liste der Ergebnisse. Alles wird an Ort und Stelle erledigt. Und wenn sie negativ ist, können Sie gehen. Bei uns ist das Gegenteil der Fall. Es ist traurig, was hier passiert“, sagt er. (gabonreview)