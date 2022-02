António Guterres: „Afrika ist ein Hort der Hoffnung“

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erklärte am Samstag, Afrika sei „ein Hort der Hoffnung“, und hob Beispiele für das Potenzial des Kontinents hervor, die von der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone, der Dekade für die finanzielle und wirtschaftliche Eingliederung afrikanischer Frauen und dem Gipfel zur Transformation von Lebensmittel- und Agrarsystemen reichen.

In den letzten 20 Jahren hat die Afrikanische Union (AU) dazu beigetragen, „diese Hoffnung mit Leben zu erfüllen, damit der Kontinent sein enormes Potenzial ausschöpfen kann“, sagte Guterres vor der 35. Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Regionalorganisation, die an diesem Wochenende in Addis Abeba stattfindet.

Der UNO-Chef wandte sich per Videobotschaft an die Staats- und Regierungschefs der AU. Er wird in der äthiopischen Hauptstadt von der stellvertretenden Generalsekretärin Amina Mohammed vertreten.

Partnerschaft

Guterres sagte, die Zusammenarbeit zwischen der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen sei „stärker als je zuvor“, wobei ihre gemeinsamen Verpflichtungen im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2063 (Afrikas Plan für einen friedlichen, integrierten und wohlhabenderen Kontinent) die zentralen Säulen seien. „Ungerechtigkeit ist tief in den globalen Systemen verwurzelt, und Afrikaner zahlen den größten Preis dafür“, sagte der Generalsekretär.

Er erinnerte daran, dass die Impfrate in Ländern mit hohem Einkommen siebenmal höher ist als in Afrika, und betonte, dass „der Krieg gegen die Natur und unzureichende Klimaschutzmaßnahmen die am stärksten gefährdeten Menschen am härtesten treffen“.

Er sagte, dass „ein moralisch bankrottes globales Finanzsystem die Länder des Südens im Stich gelassen hat, indem es der afrikanischen Bevölkerung notwendige Investitionen vorenthält, die Wachstumsaussichten einschränkt und die Länder in einer Spirale aus Schulden und exorbitanten Zinssätzen gefangen hält“.

„Die unmoralischen Ungleichheiten, die Afrika ersticken, schüren bewaffnete Konflikte, politische, wirtschaftliche, ethnische und soziale Spannungen, Menschenrechtsverletzungen, Gewalt gegen Frauen, Terrorismus, Militärputsche und ein Gefühl der Straflosigkeit“, fuhr er fort. „So werden auf dem Kontinent Dutzende Millionen Menschen vertrieben und die demokratischen Institutionen sind gefährdet“, betonte er.

Der Generalsekretär bot daraufhin die Unterstützung der Vereinten Nationen an, „in einer Zeit, in der wir vier Motoren für den Aufschwung anzünden“.

António Guterres drängte zunächst dazu, „Impfstoffe und Impfungen für alle und für jeden voranzutreiben“, und lobte die Führungsrolle der AU bei der Einrichtung der Afrikanischen Sondereinheit für die Beschaffung von Impfstoffen (AVATT) und anderer Mechanismen, die die Bereitstellung von über 34 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 auf dem gesamten Kontinent ermöglicht haben.

Er begrüßte die jüngste Ankündigung über die Herstellung von Impfstoffen „noch in diesem Jahr“ in Südafrika und anderen afrikanischen Ländern.

Er rief alle Länder und Hersteller dazu auf, sich AVATT und dem COVAX-Mechanismus anzuschließen, und forderte sie auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, „dass die Zahl der afrikanischen Länder, die in der Lage sind, Tests, Impfstoffe und Behandlungen (in Afrika) herzustellen, sich vervielfacht – insbesondere durch die Lösung von Problemen mit geistigem Eigentum und die Bereitstellung der notwendigen technischen und finanziellen Unterstützung“.

Das Finanzsystem reformieren

Die Mitgliedstaaten müssten den Motor der wirtschaftlichen Erholung durch eine Reform des globalen Finanzsystems zünden. „Aber die Würfel sind gegen Afrika gefallen. Subsahara-Afrika sieht sich in den nächsten fünf Jahren mit einem kumulativen Wirtschaftswachstum pro Kopf konfrontiert, das 75% unter dem des Rests der Welt liegt“, berichtete er.

Angesichts dieser Realität forderte er unter anderem eine Neuausrichtung der Sonderziehungsrechte (SZR) auf Länder, die sofortige Unterstützung benötigen, eine Reform der internationalen Schuldenarchitektur und die Einführung konzessionärerer Finanzierungsformen.

Grüner Aufschwung

Drittens rief der UN-Chef dazu auf, einen grünen Aufschwung auf dem gesamten Kontinent in Gang zu setzen, und betonte, dass Afrika „nur 3% zu den weltweiten Treibhausgasemissionen beiträgt“, obwohl es die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt. „Um die tragische Realität von heute zu bewältigen, müssen wir der Finanzierung von Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen auf dem Kontinent einen radikalen Impuls geben“, sagte Guterres.

Seiner Meinung nach muss die auf der COP26 in Glasgow eingegangene Verpflichtung, die Anpassungsfinanzierung von 20 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln, umgesetzt werden, aber das reiche nicht aus.

Er forderte die reichsten Länder auf, „noch in diesem Jahr“ die Zusage von 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für Entwicklungsländer zu erfüllen und die Partner aus dem Privatsektor, die ebenfalls Verpflichtungen eingegangen sind, zur Rechenschaft zu ziehen.

„Wir befinden uns im Notfallmodus und brauchen jeden an Deck“, sagte er und wies darauf hin, dass die nächste UN-Klimakonferenz (COP27), die später in diesem Jahr in Ägypten stattfinden wird, „eine entscheidende Chance für Afrika und unsere Welt“ sei.

Frieden

„Wir müssen den Friedensmotor in Afrika anwerfen“, sagte der UNO-Chef schließlich und versprach die volle Unterstützung aller Bestrebungen, um die Waffen auf dem gesamten Kontinent zum Schweigen zu bringen.

Während die afrikanischen Staaten „stolz darauf sind, multiethnisch, multireligiös und multikulturell zu sein“, sei es die Aufgabe der Afrikanischen Union, „zu zeigen, wie Menschen koexistieren – und sogar gedeihen – können, indem sie zusammenarbeiten“, und zwar durch „inklusive und partizipative Strukturen“ und eine Regierungsführung, die allen dient.

Guterres betonte, dass „die Vereinten Nationen entschlossen sind, mit der Afrikanischen Union zusammenzuarbeiten, um demokratische und reaktionsfähige Regierungsstrukturen – und das Vertrauen der Menschen in sie – zu stärken“.

Der Generalsekretär rief dazu auf, „die Plattformen für Inklusion zu stärken“, insbesondere für junge Afrikaner, die mehr Konnektivität benötigten, um Zugang zu Informationen zu erhalten, von schnelleren Kommunikationsverbindungen zu profitieren, eine bessere Bildung zu erhalten und Arbeitsplätze zu finden. (UNO)