arte: ab 14. Juni um 20.15 Uhr widmet sich der Sender in einem Schwerpunkt der „Generation Africa“.

Migration erzählen, aber dieses Mal aus afrikanischer Perspektive – das hat sich das Projekt zur Aufgabe gemacht. Junge Filmtalente machen sich auf die Suche nach der Geschichte ihrer Wurzeln und dokumentieren sich selbst – nicht nur das Leben in ihren Ländern, sondern auch die Probleme und Träume. Insgesamt 25 Dokumentarfilme entstanden für die Reihe, viele davon längst preisgekrönt, wie „Zinder“ über jugendliche Gangs in einer Stadt in Niger oder „Die letzte Zuflucht“ über das Haus der Migranten im westafrikanischen Mali.

Am 14. Und 15. Juni zeigt ARTE eine Auswahl im TV, die restlichen Werke werden online bereitgestellt.

