AU: 40 Millionen illegale Waffen sind immer noch in Afrika im Umlauf und verursachen jährlich mehr als 500.000 Todesfälle

Im Rahmen seiner Bemühungen, die Initiative „Waffen zum Schweigen bringen“ das ganze Jahr über und darüber hinaus fortzusetzen, begeht der Friedens- und Sicherheitsrat (PSC) der Afrikanischen Union (AU) vom 5. bis 7. September in Togos Hauptstadt Lomé den Monat der Amnestie in Afrika für die Abgabe und Einsammlung illegaler Waffen.

Diese Gedenkfeier findet in Anwesenheit von hochrangigen Beamten der togoischen Regierung, der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS), der Vereinten Nationen und des UNREC (Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika) statt.

Ziel ist es, Zivilisten zu ermutigen, die in ihrem Besitz befindlichen illegalen Waffen freiwillig abzugeben, sofern sie anonym bleiben und nicht strafrechtlich verfolgt werden. Darüber hinaus sollen auch Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR) gefördert und die afrikanische Zivilgesellschaft – insbesondere Jugendliche und Frauen, Nichtregierungsorganisationen, kirchliche Organisationen, der Privatsektor und die Medien – zur Teilnahme angeregt werden, um unter anderem die Abgabe illegaler Schusswaffen durch Zivilisten während des Monats der Amnestie in Afrika zu fördern.

40 Millionen illegale Waffen sind immer noch in Afrika im Umlauf und verursachen jährlich mehr als 500.000 Todesfälle, erinnerte der togoische Chefdiplomat Robert Dussey in seiner Rede.

„Sie werden mir zustimmen, dass wir keine andere Wahl haben, als unsere Anstrengungen zu verdoppeln, um diese Herausforderungen zu bewältigen, die ernsthafte Hindernisse für die Entwicklung unserer Staaten darstellen“, sagte er.

Togo ist wie alle anderen Länder besorgt über den illegalen Waffenhandel, der heutzutage in Westafrika eine besondere Bedeutung hat, wo diese Waffen als Nährboden für Verbrechen aller Art und für den Terrorismus dienen, der sich auf dem Hintergrund religiöser Missionierung ausbreitet. Deshalb ist die Regierung fest entschlossen, ihn in all seinen Formen zu bekämpfen‘, sagte Dussey.

Selbst wenn sie nur symbolisch ist, hat die Initiative der Afrikanischen Union in diesen unruhigen Zeiten also durchaus ihre Berechtigung.

Am Nachmittag wird es im Lomé eine symbolische Zerstörung der illegalen Waffen geben, die von den togoischen Behörden eingesammelt wurden. (Quelle: republicoftogo.com), Foto: belkacemyabadene/Pixabay)