Aus afrikanischem Blickwinkel: was der Kontinent vom G7-Gipfel erwartet

Der 47. G7-Gipfel, der sieben der reichsten Länder der Welt (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und die Vereinigten Staaten) sowie die Europäische Union zusammenbringt, beginnt diesen Freitag, den 11. Juni, für drei Tage in England. Das Treffen, bei dem auch Wirtschaftsmächte wie Australien, Indien, Südkorea und Südafrika zu Gast sein werden, war bereits im vergangenen Jahr aufgrund von Covid-19 verschoben worden. Das Treffen wird Gelegenheit bieten, den Wiederaufschwung nach Covid-19, die Koordinierung der weltweiten Impfstoffbemühungen und die Klimaherausforderungen zu diskutieren.

„Wir werden die britische Präsidentschaft der G7 nutzen, um die großen Demokratien zu vereinen, um der Welt zu helfen, das Coronavirus zu bekämpfen, sich dann besser zu erholen und eine grünere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“, kündigte die britische Regierung in diesem Zusammenhang an.

Zur Veranschaulichung startete der britische Premierminister Boris Johnson zum Auftakt des Treffens einen Appell an seine Amtskollegen, den gesamten Planeten bis Ende 2022 zu impfen.

Afrikas Erwartungen

Obwohl dies ein Treffen der Reichsten ist, sind die ärmsten Länder, vor allem in Afrika, besonders betroffen. Am Rande des Gipfels hat ein Expertengremium, darunter eine Vertretung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (UNECA) und der Africa CDC, am Donnerstag, den 10. Juni, auf markante Punkte hingewiesen, die die afrikanischen Nationen vom Gipfel erwarten.

Insbesondere das Versprechen der G7, 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen Covid-19 in den Ländern des Südens bereitzustellen, in der Absicht, so schnell wie möglich 1 Milliarde Dosen und bis Ende des Jahres 2 Milliarden einsetzen zu können. Es wird auch erwartet, dass es Diskussionen über die Aufhebung von Patenten auf Impfstoffe und mehr technologische Zusammenarbeit geben wird, in Anlehnung an die Bemühungen Südafrikas.

An der Wirtschaftsfront freuen sich die Länder des Kontinents auf ein wegweisendes Abkommen zur Finanzierung und Koordinierung eines grünen Konjunkturprogramms, das auf Sonderziehungsrechte des IWF und Finanzierungen der Weltbank zurückgreift. Der Schlüssel dazu ist die Zusage einer Klimafinanzierung in Höhe von 100 Milliarden Dollar und eine Verdoppelung der Klimafinanzierungszusagen der einzelnen G7-Länder.

Außerdem fordert die ECA mehr Entwicklungshilfe von den G7-Staaten, deren Reduzierung Afrika besonders trifft.

Bei diesem Treffen, zu dem sie nicht eingeladen sind und das die größten Verschmutzer des Planeten, außer China und Russland, versammelt, stellen die afrikanischen Länder die Rolle ihrer Waldgebiete im Kampf gegen die globale Erwärmung in Frage. Zumal der Kontinent, der zu den emissionsärmsten der Welt gehört, Lieferant von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen ist, die den wirtschaftlichen Aufschwung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen können.

Die „Rückkehr“ Amerikas und der Schatten Chinas

Zusätzlich zu diesen entscheidenden Themen wird der G7-Gipfel auch eine Gelegenheit für Amerika sein, seine „Rückkehr“ zum Multilateralismus zu markieren. Als Vertreter der ersten Macht auf diesem Gipfel sollte Präsident Joe Biden versuchen, seine Verbündeten zu einen und seine Positionen darzulegen, angesichts des wachsenden Einflusses Chinas, das als Rivale der USA und damit des gesamten Westens wahrgenommen wird.

Die Versuche des amerikanischen Staatschefs, sich auf internationaler Ebene zu profilieren, könnten auch zum Vorteil Afrikas sein, wie bei der Unterstützung der südafrikanischen und indischen Initiative, die die Aussetzung von Patenten auf Impfstoffe fordert. (Agence Ecofin)