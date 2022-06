Australien: Flüchtlingsfamilie aus Burundi gewinnt 4 Millionen Dollar in Lotterie

Sie haben Bürgerkrieg und Flüchtlingslager ertragen – jetzt kann diese junge südaustralische Familie wie Multimillionäre leben, dank eines einzigen Loses in einer der größten Heimlotterien des Landes, das sie gekauft hatten, um etwas für wohltätige Zwecke zu spenden.

Nach einem Leben auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg und in Flüchtlingslagern in Afrika hat sich das Schicksal einer südaustralischen Familie in der Heimlotterie des Bundesstaates gewendet. Aristide Nininahazwe und seine Lebensgefährtin Esther Mboneye aus Lockleys kauften ein einziges Los in der Heimlotterie der Hospital Research Foundation, das ihr Leben verändert hat: die Familie gewann ein neues Haus im Wert von 3 Millionen Dollar in Henley Beach – und 1 Million Dollar in bar.

Herr Nininahazwe konnte es kaum glauben, als Andrew ‚Cosi‘ Costello im Frühstücksradio von SAFM anrief, um ihm mitzuteilen, dass er das Glückslos hatte. „Du machst Witze, Cosi“, sagte Herr Nininahazwe.

Aber Cosi machte keine Witze, und die Realität holte Herrn Nininahaze und Frau Mboneye ein, als ihnen am Donnerstag die Schlüssel zu ihrem neuen Haus in Henley Beach übergeben wurden.

„Dieses Haus ist einfach perfekt, für mein kleines Mädchen und meinen kleinen Sohn, der unterwegs ist“, sagte Frau Mboneye.

Das Paar floh vor mehr als einem Jahrzehnt aus Burundi und kam als Flüchtlinge nach Australien. Seitdem haben sie sich ein Leben aufgebaut in Adelaide, wo Herr Nininahazwe als Hilfsarbeiter und Frau Mboneye als Krankenschwester arbeitet.

„Unser Ziel war es nicht, zu gewinnen, sondern der Gemeinschaft etwas zurückzugeben“, sagte er.

„Manchmal reicht es nicht aus, einfach nur Danke zu sagen, aber wir sind so dankbar.

Neben dem neuen Haus erhielten die beiden auch einen Scheck über 1 Million Dollar. (Quelle: adelaide.now, Foto: 7NEWS)