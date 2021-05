BBC demaskiert Mythen: Es gibt keinen König der Löwen, und sie leben nicht im Dschungel!

Vom Nemeischen Löwen, der von Herkules erschlagen wurde, bis zu Maahes, dem löwenköpfigen ägyptischen Kriegsgott, hat das zeitlose Bild des Löwen Mythen auf der ganzen Welt inspiriert. Neben den Hauptrollen, die diese Spezies in menschlichen Legenden spielt, hat der Löwe im Laufe der Jahre auch einige eigene Mythen gesammelt. Hier sind einige dieser Lügengeschichten und die Wahrheit hinter den Mythen.

Es gibt keinen „König der Löwen“

Im Gegensatz zu dem, was der Disney-Filmklassiker glauben machen will, gibt es im Löwenrudel keinen Mufasa oder Simba, der über alle anderen Löwen (oder alle anderen afrikanischen Tiere) herrscht. Statt eines Königs oder einer Königin leben die Löwen in einer egalitären Gesellschaft ohne Rangordnung.

König eines baumlosen Dschungels

Löwen haben bekanntlich den Titel „König des Dschungels“ erworben. Der Titel ist jedoch ein wenig irreführend, da Löwen eigentlich nicht im Dschungel leben (und wie wir bereits herausgefunden haben, haben sie auch keine Könige!) Ihre Lebensgewohnheiten umfassen Buschland, Grasland, Savannen und felsige Hügel, aber keine Dschungel. Dies ist ein einfacher Fall von „lost in translation“.

Das Wort Dschungel hat seine Wurzeln in dem Hindi-Wort „jangle“, das Wald oder Ödland bedeutet – letzteres könnte leicht auf eine Savanne angewendet werden. Der andere Titel des Löwen als „König der Tiere“ wird hier nicht bestritten werden. Wenn Sie ihn anfechten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Löwen. (Quelle: BBC)

