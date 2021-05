Berlin, 21. Mai 2021: Transnationaler Aktionstag vor 3 afrikanischen Botschaften – Bewegungsfreiheit statt Abschiebungen!

Am 21. Mai plant Afrique-Europe-Interact einen transnationalen Aktionstag für Bewegungsfreiheit statt Abschiebungen. Unter dem Motto “Nein zu neokolonialer Kollaboration!” wird in Berlin vor der nigrischen, tunesischen und algerischen Botschaft protestiert. Außerdem gibt es zeitgleich Protestaktionen in Agadez, Sokodé, Kindia und Bamako.

Programm der Botschaftstour am 21. Mai 2021 in Berlin:

09:30 bis 10:30: Botschaft der Republik Niger. Wir fordern: Niger darf keine weiteren Abschiebungen aus Algerien akzeptieren. Beendigung der Kollaboration mit dem europäischen Migrationsregime. Nein zur Kriminalisierung von Migration, Nein zum Sterbenlassen in der Wüste. Schutz der Menschenrechte aller Migrant*innen und Geflüchteten, die im Niger in Lagern und Migrant*innen-“Ghettos” festsitzen.

12:00 bis 13:00: Tunesische Botschaft. Wir sagen Nein zur Schließung des Mittelmeerraums und Nein zu Reisedokumenten für Abschiebungen nach Tunesien.

14:30 bis open end: Algerische Botschaft. Wir fordern Schluss mit den Massenabschiebungen aus Algerien nach Niger und Mali und keine Reisedokumente für Abschiebungen aus Europa nach Algerien. Wir zeigen Solidarität mit von Repression betroffenen Aktivist*innen der algerischen Zivilgesellschaft.

Zwischen den Botschaften reisen wir am 21. Mai mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Wir wollen die Aufenthalte an den Stationen und in Bus und Bahn für das Verteilen von Flyern nutzen und über unsere Forderungen und den Aktionstag informieren. Außerdem wird es ein paar Plätze im Solibus geben, der ebenfalls zwischen den Botschaften verkehrt. Wir achten auf die Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Corona.

Weitere Details HIER im Aufruf. (Afrique-Europe-Interact)