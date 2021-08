Brände: Fußballstars machen sich für Algerien stark

Algerien wird seit mehreren Wochen von der dritten Welle der Covid-19-Pandemie schwer getroffen. Darüber hinaus wird der Norden des Landes seit Montag von einer Welle verheerender Brände heimgesucht, die bisher etwa 69 Todesopfer gefordert haben. Angesichts dieser kritischen und sich verschlimmernden Situation haben sich viele Fußballstars mobilisiert, um dem Land über die Seed Charity zu helfen.

EINE KOMPLIZIERTE SITUATION

Algerien durchlebt eine sehr schwierige Zeit. Der Sauerstoffmangel in den überfüllten Krankenhäusern hat das Land mehrere Wochen lang in eine katastrophale Lage gebracht. Seit Anfang Juli meldet es fast 1.000 Infektionen pro Tag, und die Brände, die seit Montag wüten, haben die Situation noch verschlimmert. In der Kabylei sind inzwischen 69 Menschen ums Leben gekommen, und die Flammen breiten sich entlang der algerischen Küste weiter aus.

NADIA FEKIR AN DER SPITZE DES PROJEKTS

Um den Menschen aus dieser Situation zu helfen und das Wiederaufflammen der Kontamination zu stoppen, haben sich die Stars des Fußballs am Dienstag über die Seed Charity mobilisiert, eine Vereinigung unter dem Vorsitz von Nadia Fekir, der Ehefrau des französischen Fußballspielers algerischer Herkunft, Nabil Fekir.

Diese Wohltätigkeitsorganisation hat viele Botschafterinnen und Botschafter. Sie wird von aktuellen Spielern der Nationalmannschaft wie Kapitän Riyad Mahrez, Aissa Mandi, Ismael Bennacer, Yacine Brahimi oder Yassine Benzia unterstützt, aber auch von großen Namen des Weltfußballs wie Franck Ribéry, Didier Drogba, Paul Pogba oder Kalidou Koulibaly.

Dieser Fonds, der für den Kauf von 1.500 Sauerstoffkonzentratoren (650 € pro Stück) notwendig ist, wird die Bereitstellung dieser Geräte in ganz Algerien ermöglichen, sowohl in den städtischen Zentren als auch in den Kleinstädten, dank der Koordination der lokalen Pflegekräfte. Bisher sind knapp 165.000 Euro zusammengekommen, anvisiert sind 975.000.

