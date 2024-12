Buchtipp „All about Africa“

Bunte Vielfalt statt „weiße Flecken“: Stève Hiobi korrigiert das westliche Verständnis von Afrika. »Es geht darum, Afrika jenseits von Klischees und Stereotypen zu verstehen und die Vielfalt und Tiefe des Kontinents zu würdigen.«

Stève Hiobi wurde in Kamerun geboren und zog im Alter von vier Jahren in die Nähe von Heidelberg. In Gesprächen begegnete ihm häufig eine große Unwissenheit über den afrikanischen Kontinent. Fragen wie „Sprichst du afrikanisch?“ waren an der Tagesordnung und motivierten ihn zur Aufklärungsarbeit. Heute begeistert er über 180.000 Follower*innen auf seinen Social-Media-Kanälen (Instagram: @deinbrudersteve / TikTok: @brudersteve) mit Wissenswertem über Afrika. Er gilt als einflussreichster deutscher »Afrofluencer« und wurde mit dem Grimme-Online-Award in der Kategorie Information ausgezeichnet.

In „All about Africa“ beseitigt er die weißen Flecken in unserem Verständnis von Afrika und bricht mit den stereotypen Darstellungen des Kontinents. Denn: Unsere Wahrnehmung von Afrika ist seit dem Kolonialismus verzerrt und die aktuelle Medienberichterstattung wird von negativen Nachrichten beherrscht. Und dabei ist Afrika so viel mehr als Hunger, Armut und Safari. Daran anknüpfend zeigt Hiobi, was den zweitgrößten Kontinent der Erde wirklich ausmacht. Er betont die oft unterschätzte globale Bedeutung Afrikas und beschreibt den Kontinent in seiner unendlichen kulturellen und historischen Vielfalt, von der Wrestlerszene Senegals über das identitätsstiftende Beauty-Regime der Himba in Namibia bis hin zum ersten Kaiserschnitt, der einst in Uganda durchgeführt wurde.

Hiobi räumt mit den Mythen und Vorurteilen über die afrikanischen Staaten auf und beleuchtet kulturelle, politische und wirtschaftliche Aspekte fundiert und mit einer Prise Humor. Immer im Blick bleibt dabei die Frage: Was hat das mit uns zu tun? Am Ende steht ein faktengesättigtes und unterhaltsames Buch über einen Kontinent, in dem nicht nur die Wiege der Menschheit, sondern auch deren Zukunft liegt.