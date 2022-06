Buchtipp/Lesetipp/SZ: Fiston Mwanza Mujila/Kongo: „Tanz der Teufel“ – Rilke lernt den Rumba

Die Verhältnisse sind kompliziert, die Nächte lang, und alle warten auf diesen einen Song: kongolesischer Minenarbeiter, Glücksritter und Straßenkinder. Sie wollen überleben, versuchen aus dem Niedergang des korrupten Regimes des Diktators Mobutu ihre Vorteile. Der federleicht schwingende Roman des kongolesischen Autors Fiston Mwanza Mujila aus Graz über das untergehende Zaïre.

Dieser Roman riecht nach Schweiß, nach Klebstoff und Bier. Er nähert sich den Hoffnungen und Enttäuschungen, dem ganzen Irrwitz des postkolonialen Afrika von ganz unten, aus der Perspektive zu schlagen. In Fiston Mwanza Mujilas „Tanz der Teufel“ bersten eine Menge Träume. Und doch hat der Roman so überhaupt nichts Schweres an sich.

Lesen Sie HIER die Rezension in der Süddeutschen Zeitung.

Seit 2009 lebt Fiston Mwanza Mujila in Österreich. Sein Roman „Tram 83“ war für den Man Booker International Prize nominiert, und er bekam dafür den Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt, Berlin.