Buchtipp: MA AFRICA – eine Schatzkiste afrikanischer Kochkünste

Afrikanische Kochbücher gibt es schon einige, aber dieses hier fällt aus der Reihe: hier sind es ost- und südafrikanische Großmütter, die ihre Lieblingsrezepte vorstellen und gleichzeitig aus ihrem Leben erzählen, so dass man sich ihnen näher fühlt und dadurch noch mehr Lust bekommt, diese „Oma-Rezepte“ (denn bei ihnen schmeckts ja bekanntlich immer und überall am besten) auszuprobieren!

75 authentische Rezepte afrikanischer „MAs“ aus Eritrea, Mosambik, Somalia, Südafrika, Kenia, Madagaskar, Tansania und den Komoren werden vorgestellt. Manche der Großmütter leben in ihrer Heimat, andere im Exil, wobei sie die ursprünglichen Kochtraditionen natürlich besonders gerne aufrechterhalten.

Manches kennen wir bereits in unseren Breitengraden, wie gedünstete Kochbananen oder Samosas, die mit Fleisch oder Gemüse gefüllten Teigtaschen, aber wie bereitet man Kicha, eritreisches Fladenbrot zu, somalischen Hähnchentopf mit Joghurt und Kokosmilch, das vegetarische Mukimo, das die Kenianer täglich essen laut „Oma Wumbui“, Matoke mit gedämpftem Spinat, ein Gericht, das Ma‘ Vicky aus Tansania, die in New York lebt, immer isst, wenn sie glücklich ist?

Wer all das nachempfinden möchte, wird in diesem Buch fündig. Darüber hinaus gibt’s auch Rezepte für Säfte und Spirituosen, wie Rum mit selbst gemachtem Beerensoda, wie man ihn in Mosambik liebt, und vieles mehr. Angereichert wird das Ganze mit sehr schönen Bildern, nicht nur von dem kulinarischen Endprodukt, sondern auch die Omas und ihre Lebensumgebung werden wunderschön präsentiert.

Die Herausgeberinnen Hawa Hassan und Julia Turshen erzählen über sich und ihre Motivation, diese Schatztruhe afrikanischer Küche zu publizieren – ein großes Lob an diese beiden, die sich mit diesem Buch unendliche Mühe gegeben haben!

Mein ganz persönliches Fazit: ich weiß schon jetzt, dass mein Sohn, passionierter Hobby-Koch, in dessen Küche sich 38 Kochbücher befinden (ich habe sie gezählt!) nach seinem Geburtstag im Mai 2021 diese Riege um ein Weiteres bereichern können wird! (Ingrid Aouane)

Hawa Hassan, Julia Turshen

Ma Africa. Das Kochbuch

75 Originalrezepte & Geschichten aus den Küchen ost- und südafrikanischer Großmütter

Christian Verlag

ISBN: 9783959615327

288 Seiten

ca. 200 Abbildungen

Format 19,3 x 26,1 cm, Hardcover

32,99 Euro