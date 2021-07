Buchtipp: Mbwa wa Africa – Einblicke in das Leben von Straßenhunden in Tansania

Jessica Hofmann berichtet in „Mbwa wa Africa“ von Straßenhunden, Freiwilligenarbeit und Tierrettung in Afrika. Dieses Buch erzählt den Leser:innen die fast unglaubliche, aber wahre Geschichte vom Leben zweier junger Straßenhunde in Tansania, die nach dem Tod ihrer Mutter gemeinsam mit ihren Geschwistern verzweifelt versuchen zu überleben. Nach Kämpfen mit der Realität und sich selbst haben sie endlich das Glück, von den Helden von Mbwa wa Africa Animal Rescue gerettet zu werden.

Doch werden sie jemals ein „Für-Immer-Zuhause“ finden und somit ein glückliches Hundeleben leben können? Die Geschichte wird aus der Perspektive eines der Welpen erzählt und erlaubt den Leser:innen so, tief in die Welt dieses Tiers einzutauchen.

Das sowohl bewegende als auch informative Tierrettungs-Buch „Mbwa wa Africa“ von Jessica Hofmann ist eine ganz besondere Lektüre für Hunde-Liebhaber und ist ein Herzensprojekt zugunsten des Tierheims „Mbwa wa Africa Animal Rescue & Kennels“ in Arusha, Tansania, in dem Jessica mehrere Monate als Freiwillige gearbeitet hat. Auch ihre eigene Hündin Ellie kommt aus diesem Tierheim.

„Mbwa wa Africa“ von Jessica Hofmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ im Buchhandel unter der ISBN 978-3-347-30673-8 zu bestellen.