Buchtipp: „Neue Töchter Afrikas“

Die Anthologie „Neue Töchter Afrikas“ feiert Schwarze Diversität und ihre literarische Vielstimmigkeit. In Zusammenarbeit mit einem Team Schwarzer Frauen aus Deutschland hat Margaret Busby für diese Edition eine Auswahl an Essays, Gedichten und Kurzprosa aus ihrer Anthologie „New Daughters of Africa“ (Myriad 2019) getroffen. Marion Kraft würdigt diese Arbeit in ihrem Vorwort.

Der Band präsentiert 30 Schwarze Schriftstellerinnen aus aller Welt mit ihrer poetischen, kämpferischen und visionären Wortkunst, die in einer Zeitspanne von über 100 Jahren entstand.

Von Antigua bis Ägypten, von Guyana bis Ghana nähern sich die Frauen mit ihren jeweiligen Lebensrealitäten und Träumen auf sehr unterschiedlichen Wegen ihrem afrikanischen Erbe an – umso spannender sind die Synergien und Parallelen wie auch die Dissonanzen ihrer Erfahrungen und Gefühle.

Afua Hirsch kommt in ihrem Essay zu der Erkenntnis, ‚afrikanisch zu sein bedeutet, es zu glauben‘. Und so schreiben die Autorinnen über Tradition und Vorbilder, Freundschaft und Romantik, Flucht und Exil, über Rassismus, Geschlechter- und Identitätspolitik. Auch vermeintliche Tabuthemen und Traumata werden nicht ausgespart.

Nachdenklich, behutsam, stets erhellend und zuweilen sogar mit Humor widmen sie sich diesen ernsten und schwierigen Themen. Und bei all dem beschwören sie immer wieder beherzt ihre bedingungslose „Sisterhood“ und ‚die Freiheit, wir selbst zu sein, in all unserer wunderbaren Vielfalt‘ (Zadie Smith).

In Köln findet am 20.Juni 2023 eine Buchvorstellung statt, mit Margaret Busby und Bridget Minamore. Mehr dazu HIER.