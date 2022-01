Buchtipp / Uganda / „Mountains of the Moon“: Mit dem Schlauchboot im Gepäck durch die Zauberwelt der afrikanischen Mondberge

Andreas Klotz nimmt für seine Leidenschaft und seine Vision enorme Strapazen auf sich. Seine Leidenschaft: Uganda und seine einmalige Pflanzen- und Tierwelt, allen voran die Berggorillas. Seine Vision: einen Beitrag zur Rettung der bedrohten Tiere zu leisten. 300.000 € Spendengelder sind schon in Projekte geflossen. Mit dem Erlös aus seinem neuen Bildband über die Mondberge wird ein Forschungsprojekt zum legendären schwarzen Ruwenzori-Leopard finanziert.

Beschwerliche Expedition zu fotografischen Hot Spots für Klima- und Artenschutz

Warum nimmt jemand enorme Strapazen auf sich, durchquert Sümpfe und Regenwälder, kämpft sich im Dauerregen, bei Eiseskälte oder Nebel durch unwegsames Gelände und auf steil emporragende Gipfel von teilweise über 5.000 Meter Höhe? Und warum nimmt er ein Schlauchboot mit auf seine Trekkingtour durch ein ostafrikanisches Gebirge? Ganz einfach: Weil er spektakuläre Bilder machen möchte! Weil er eine Vision von einem einzigartigen Fotobildband hat. Und weil er ein Forschungsprojekt realisieren will, um dem sagenhaften schwarzen Ruwenzori-Leoparden auf die Spur zu kommen. Überzeugende Gründe für den Autor, Fotograf, Inhaber einer Agentur und Abenteurer Andreas Klotz, um sich auf den Weg in die legendären Mondberge im Herzen Afrikas zu machen.

Davon, dass Andreas Klotz das erste Ziel erreicht hat, kann man sich jetzt überzeugen: Der neue Bildband „Mountains of the Moon“ zeigt Aufnahmen von magischen, auf diesem Planeten einzigartigen Landschaften. Pflanzen, die in unseren Breitengraden nur wenige Zentimeter hoch werden, wachsen hier bis zu zwölf Meter empor. „Als Wanderer fühlt man sich wie Gulliver im Land der Riesen. Man würde sich nicht wundern, wenn hinter dem nächsten Baum ein Troll oder eine Fee auftauchen würden“, so der Autor.

Mit dem Schlauchboot zu sonst unerreichbaren Orten

Um einzigartige Aufnahmen zu bekommen, packte Andreas Klotz sogar ein Schlauchboot ein – zur großen Verwunderung und Unterhaltung seiner Mitstreiter, der Guides und Träger. „Mit dem Schlauchboot wollte ich an Stellen gelangen, die nie zuvor ein Mensch mit Kamera betreten hatte, und Aufnahmen machen, die so noch niemand machen konnte.“ Dank seiner drei vorherigen Expeditionen kannte er die Stellen, die er ansteuern wollte. Daher konnte er seine Idee umsetzen, auch wenn dies oft mehr als beschwerlich war.

Über 300.000 € Spendengelder

Schon seit 13 Jahren ist Andreas Klotz von Uganda fasziniert. Seine Leidenschaft findet sichtbaren Ausdruck in dem von ihm ins Leben gerufenen Mondberge-Projekt (www.mondberge.de), in zahlreichen Büchern und dem Mondberge-Magazin, bei dem er Mitherausgeber ist. Bisher konnten schon über 300.000 € Spendengelder fließen. Vor allem in Projekte zur Rettung der Berggorillas. Ihrem Schutz hat sich das Mondberge-Projekt in besonderem Maße verschrieben.

Neues Forschungs- und Charityprojekt gestartet

Mit dem Bildband „Mountains of the Moon“ finanziert er ein von ihm initiiertes Forschungsprojekt mit zwei ugandischen Wissenschaftlerinnen. Sie sollen dem sagenhaften Ruwenzori-Leoparden auf die Spur kommen. Niemand weiß, wie viele der großen Raubkatzen es noch gibt und wo genau sie leben. Auch ob alle wirklich schwarz sind, ist unbekannt. Das will Andreas Klotz ändern. Die beiden Biologinnen werden mit allem ausgestattet, was sie für ihre Arbeit benötigen und erhalten mindestens zwei Jahre lang ein Gehalt.

Einzigartige Aufnahmen einer mystischen Welt

In dem Fotobildband „Mountains of the Moon“ finden sich 100 Aufnahmen von fünf Fotografen. Rund 75 Prozent der Fotos stammen von der letzten Tour im Jahr 2021. Die übrigen Bilder sind auf früheren Trekkingtouren durch die legendären Mondberge gemacht worden. Der kurz gehaltene Text im Buch ist in fünf Sprachen gesetzt. Denn das Buch soll weltweit Liebhaber finden und wird natürlich auch in Uganda verkauft.

Mountains of the Moon

Herausgegeben von Andreas Klotz

Gebunden – 120 Seiten

ISBN: 3943969223

EAN: 9783943969221

Sprachen: Deutsch Französisch Spanisch Italienisch Englisch

29,90 Euro