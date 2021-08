Burkina Faso, 4. August vor 38 Jahren: Thomas Sankara kommt an die Macht

Thomas Sankara, Spitzname „afrikanischer Che“, geboren 1949, war von 1983 bis 1987 Präsident von Burkina Faso (damals Obervolta). Vier Jahre Revolution, die die Strukturen dieser ehemaligen französischen Kolonie erschütterten und durch die Ermordung des Präsidenten und eines Dutzends seiner Gefährten beendet wurden.

Hauptmann Sankara war kein gewöhnlicher Soldat. Bereits 1970 liebäugelte er mit afrikanischen marxistischen Strömungen und, wie Jerry Rawlings in Ghana, mit der kubanischen Erfahrung. Mit einigen anderen Offizieren gründete er sogar eine Geheimorganisation: das Regroupement des officiers communistes (ROC). Obwohl die meisten afrikanischen Länder auf die eine oder andere Weise ihre Unabhängigkeit erlangt haben, bleibt noch viel zu tun, um die Bande zu kappen, die sie an die alten europäischen Kolonialreiche – Frankreich, Großbritannien, Belgien, Portugal usw. – binden.

Die sozialistische Regierung von François Mitterrand war den sozialen Unruhen in ihrer ehemaligen Kolonie nicht wohlgesonnen. Sankara war bereits eingeladen worden, der neuen Regierung beizutreten, die aus einem Staatsstreich am 7. November 1982 hervorgegangen war. Da er jedoch als zu radikal angesehen wurde, wurden er und seine ROC-Kameraden vertrieben und inhaftiert.

Im Alter von dreiunddreißig Jahren war Sankara bereits eine bekannte Persönlichkeit. Mit seinem Charisma und seiner Geradlinigkeit hatte er die nach Gerechtigkeit hungernde Menge für sich gewonnen. Es gab Proteste auf den Straßen. Am 4. August 1983 organisierten junge fortschrittliche Soldaten mit Unterstützung des libyschen Präsidenten, Oberst Muammar Gaddafi, eines Freundes von Sankara, einen Staatsstreich und setzten Sankara und sein Team an die Macht.

Sankara machte sich sofort an die Arbeit. Sein soziales Programm war klar: Er wollte seinem Volk die Würde zurückgeben. Das Bildungswesen stand im Mittelpunkt seiner Reformen, ebenso wie das Gesundheitswesen. Er strebte die Selbstversorgung an und belebte die Landwirtschaft wieder, indem er das Land an diejenigen zurückgab, die es bewirtschafteten. „Wir müssen ohne internationale Hilfe auskommen, die das Land nur noch abhängiger macht“, wiederholt er immer wieder. Er geht gegen die Korruption vor, versucht, dem alten Kastensystem ein Ende zu setzen und ergreift eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Emanzipation der Frauen, darunter das Verbot der weiblichen Beschneidung und der Polygamie, und ermutigt sie, Regierungsämter zu bekleiden. Nach kubanischem Vorbild gründet er Komitees zur Verteidigung der Revolution (CDR) und setzte sich für die Einheit der afrikanischen Nationen ein. Und um den Bruch mit der kolonialen Vergangenheit zu markieren, änderte er den Namen von Obervolta in Burkina Faso („das Land der integren Menschen“).

Dieses revolutionäre Programm provozierte Aufruhr und Widerstand, und Frankreich zog die Fäden bei den Gegnern, vor allem in der Mittelschicht, deren Privilegien nun bedroht waren. Sankara führte in diesem kochenden Afrika eine echte Revolution an, und sein Beispiel drohte ansteckend zu sein, wie man es damals bei der kubanischen Revolution befürchtete. Er ist jetzt der Mann, den es zu töten gilt. „Wenn ihr mich tötet, werden Tausende anderer Sankaras die Führung übernehmen“, sagt der charismatische Anführer, der stets eine rote Baskenmütze trägt. Und wie Che beendet er seine Reden mit dem berühmten „Vaterland oder Tod“.

Vor der Nationalversammlung der Vereinten Nationen in New York im Oktober 1984 rief Sankara zu einer Überarbeitung des internationalen Systems auf: „Wir müssen verkünden, dass es keine Rettung für unsere Völker geben kann, wenn wir uns nicht radikal von allen Modellen abwenden, die uns alle Scharlatane […] seit zwanzig Jahren zu verkaufen versuchen. Ohne diese Verweigerung kann es für uns keine Rettung geben. Ohne diese Pause kann es keine Entwicklung geben. Er forderte ein Ende der Apartheid in Südafrika und die Freilassung von Nelson Mandela.

Im Juli 1987 fordert er auf dem Gipfeltreffen der afrikanischen Staaten in Addis Abeba / Äthiopien die Länder der Dritten Welt auf, ihre Schulden bei der Weltbank nicht zu bezahlen. Das war zu viel. Zwei Monate später wurde ein Attentat auf ihn verübt. Blaise Compaoré, der Hauptverdächtige bei seiner Ermordung, übernahm die Macht, ohne dass die Justiz eingriff. Er sollte das Land siebenundzwanzig Jahre lang regieren. Frankreich und die Vereinigten Staaten konnten wieder aufatmen.

Ein kleiner Trost: Im vergangenen Jahr wurde in der Hauptstadt Ouagadougou ein Denkmal zu seinem Gedenken eingeweiht, und über 30 Jahre nach seiner Ermordung wurde nun Anklage wegen Mordes gegen den nach Côte d’Ivoire geflohenen ehemaligen Präsidenten Compaoré erhoben.