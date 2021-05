Burkina Faso: Bewaffnete Gewalt und Spannungen in den Gemeinden nehmen bedrohlich zu

Mitarbeiter des Gesundheitswesens fliehen aus ländlichen Gebieten, die von bewaffneter Gewalt betroffen sind: In den östlichen, nördlichen und Sahel-Regionen Burkina Fasos haben sich bewaffnete Konflikte und andere Gewaltsituationen, auch innerhalb der Gemeinden, wieder verschärft und Dutzende von zivilen Todesopfern gefordert. Das Internationale Komitee des Roten Kreuz (IKRK) ruft alle Konfliktparteien und andere an der Gewalt beteiligte Akteure auf, die Zivilbevölkerung, die Verwundeten und Kranken zu respektieren und zu schützen.

„Im Laufe der letzten Wochen stieg die Zahl der Opfer immer weiter an. Diese Situation ist schmerzlich und besorgniserregend“, sagt Laurent Saugy, der Leiter der IKRK-Delegation in Burkina Faso.

Die Zivilbevölkerung ist in einer Spirale der Gewalt gefangen, von der Orte wie Kodyel, Yattajou, Koumbri, Tinakoff und Markoye betroffen sind. Tausende von Menschen auf der Suche nach Sicherheit hatten keine andere Wahl als zu fliehen und haben sich in die Reihen der bereits eine Million Vertriebenen in Burkina Faso eingereiht.

„Wir erleben eine regelrechte Gewaltspirale, die alle Perspektiven des Zusammenlebens zwischen den Gemeinschaften gefährdet“, erklärt Laurent Saugy.

Wegen der eskalierenden Gewalt haben nur sehr wenige Menschen Zugang zu Gesundheitszentren. Mitarbeiter des Gesundheitswesens fliehen aus ländlichen Gebieten, die von bewaffneter Gewalt betroffen sind, und werden manchmal zu direkten Opfern. Das IKRK verdoppelt seine Bemühungen, die Gesundheitszentren zu unterstützen, die trotz der Umstände noch geöffnet sind.

„Die Gewalt muss aufhören: Es ist nie zu spät, Menschlichkeit zu zeigen“, schließt Laurent Saugy.

Das IKRK ist seit 2006 in Burkina Faso präsent und verstärkt weiterhin seine Präsenz unter den am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen, indem es in Zusammenarbeit mit dem burkinischen Roten Kreuz unparteiisch Hilfe leistet. Sie ist auch bestrebt, einen konstruktiven humanitären Dialog mit allen Beteiligten aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. (IKRK, über APO).