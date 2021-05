Burkina Faso-Côte d’Ivoire: „Der Kampf gegen den Terrorismus kann nicht von einem einzigen Staat geführt werden“

Burkina Faso und die Côte d’Ivoire haben sich verpflichtet, ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus in ihren Ländern zu bündeln. Sie gaben diese Zusage am Montag, den 10. Mai, nach einem Austausch zwischen dem burkinischen Staatschef Roch Marc Christian Kaboré und dem ivorischen Verteidigungsminister Téné Birahima Ouattara, der Ouagadougou, die Hauptstadt von Burkina Faso, besuchte.

Eine neue Seite im Kampf gegen den Aufstieg des Terrorismus in Westafrika wird aufgeschlagen: „Wir haben uns über die Stärkung der Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern ausgetauscht, sowie über Partnerschaftsfragen im Bereich der Verteidigung“, schreibt Kaboré auf seiner Twitter-Seite.

Vor der Presse sagte der ivorische Verteidigungsminister Téné Birahima Ouattara nachs einem Austausch mit Roch Kaboré: „Wir waren zu Beginn des Jahres Angriffen ausgesetzt, die mit dem Verlust von Menschenleben einhergingen. Wir glauben, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht von einem Staat allein geführt werden kann“, und fügte hinzu: „Wir sind Entwicklungsländer und müssen zusammenkommen, damit unsere Menschen in Frieden leben können“, berichten lokale Medien.

Seit 2015 wird Burkina Faso mit Terroranschlägen konfrontiert, die die Vertreibung und Gewalt im Land verstärkt haben. Diese Angriffe haben insbesondere mit dem Angriff auf einen Gendarmerieposten in Kafolo, im Grenzgebiet zwischen Burkina und der Côte d’Ivoire, im April 2020 an Dynamik gewonnen. Nach offiziellen Angaben starben bei diesen Überfällen mindestens 12 burkinische Soldaten und ein ivorischer Gendarm. „Seitdem führen die Sicherheitskräfte der beiden Länder an ihren Grenzen gemeinsame Säuberungsaktionen durch“, so Quellen vor Ort. (afrik.com)