In einem Kommuniqué vom 6. April 2022 informiert die Regierung von Burkina Faso, dass der ehemalige Präsident des Landes, Roch Kaboré, in sein Haus in Ouagadougou zurückkehren kann.

In derselben Mitteilung heißt es, dass Maßnahmen ergriffen werden, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Zur Erinnerung: Auf der Konferenz der Staats- und Regierungschefs der ECOWAS am 25. März 2022 in Accra (Ghana) forderten die Staatschefs unter Androhung von Sanktionen die Freilassung von Roch Kaboré.