Burkina Faso: Mindestens 30 Terroristen erschossen und 5 Soldaten bei einem Angriff getötet

In einer Erklärung des Generalstabs der burkinischen Streitkräfte (EMGA) heißt es, dass das Militärkommando von Bourzanga in der Provinz Bam (Region Centre-Nord) am Samstag, den 21. Mai 2022, einen Angriff auf seinen Stützpunkt zurückgeschlagen habe. Die Terroristen, die „in großer Zahl und schwer bewaffnet“ gewesen seien, konnten sich „angesichts der Stärke der Einheit und des Eingreifens der Luftwaffe“ nicht halten, heißt es in der Erklärung.

Es wurden mindestens 30 Terroristen getötet. Nach Angaben des Kommunikationsdienstes der EMGA wurden neben den erbeuteten Waffen (Einzel- und Gruppenwaffen), Munition, Motorrädern (ca. 30) und Kommunikationsmitteln auch ein gepanzertes Fahrzeug und bewaffnete Pickups beschlagnahmt, die von den Terroristen für den Angriff auf den Stützpunkt benutzt worden waren.

Mehrere Terroristen, darunter einige Verletzte, „mischten sich unter die Zivilbevölkerung, um der Verfolgung durch das Militär zu entgehen“. Die Durchkämmungs- und Sicherungsmaßnahmen in dem Gebiet werden fortgesetzt“, heißt es in dem Dokument.

Die Bilanz auf Seiten der Armee lautete, dass fünf Soldaten bei den Kämpfen tödlich getroffen und zehn weitere verletzt wurden. (Quelle: lefaso.net, Text + Foto)