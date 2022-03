Burkina Faso: „Präsident Roch Kaboré ist im Gefängnis“ laut der ehemaligen Regierungspartei MPP

Zwei Monate nach ihrem Machtverlust am 24. Januar brach die Bewegung des Volkes für den Fortschritt (MPP) ihr Schweigen mit einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 24. März 2022. Nach Angaben des MPP-Vorsitzenden Bala Alassane Sakandé, dem Hauptmoderator, zielte dieser Medienauftritt vor allem darauf ab, die bedingungslose Freilassung von Ex-Präsident Roch Kaboré (Foto) zu fordern.

Präsident Roch Kaboré befinde sich an einem Punkt C, erklärte der MPP-Vorsitzende Bala Alassane umständlich. „Ich konnte ihn an Punkt B sehen, aber ich kann Ihnen sagen, dass er dort nicht mehr ist“. Vielmehr, so schob er nach, „ist er im Gefängnis“.

„Was hat er getan, um das zu verdienen?“, fragte Sakandé anschließend.

Seine Partei habe Präsident Damiba angeschrieben, um Roch Kaboré besuchen zu dürfen, aber man habe keine Antwort erhalten. (Quelle: Lefaso.net)