Burkina Faso – Sankara-Prozess: Das Internationale Komitee ruft zur Mobilisierung der Bevölkerung auf – Witwe erwartet

Wenige Tage vor der Eröffnung des Prozesses am 11. Oktober 2021 bezgl. der Ermordung von Thomas Sankara und seiner Gefährten hat das Internationale Komitee Memorial Thomas Sankara einen Aufruf zur Mobilisierung der Bevölkerung gestartet. Dies geschah während einer Pressekonferenz am Samstag, den 2. Oktober 2021 in Ouagadougou.

Ziel dieser Veranstaltung war zum einen eine Bestandsaufnahme darüber, was getan wurde und was noch zu tun ist, um das Projekt der Thomas-Sankara-Gedenkstätte vollständig zu verwirklichen, und zum anderen die Eröffnung des Prozesses und das Gedenken an den 34. Jahrestag dieses Verbrechens (15. Oktober 1987 – 15. Oktober 2021).

„Dies ist der Tag der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Für die Mitglieder des Memorials ist es die Tür zur menschlichen Gerechtigkeit, die sich am 11. Oktober um 9 Uhr im Konferenzraum Ouaga 2000 öffnen wird. (…). Wir rufen zu einer Mobilisierung der Bevölkerung auf, um diesen Prozess zu unterstützen“, erklärten die Redner und plädierten für eine Live-Übertragung des Prozesses.

Oberst Pierre Ouédraogo, Präsident des Lenkungsausschusses des Internationalen Komitees der Thomas-Sankara-Gedenkstätte (CO-CIMTS), der Hauptredner der Konferenz, sagte, dass die Mobilisierung lediglich dazu diene, dem Prozess einen „enthusiastischen“ Charakter zu verleihen, und dass sie diszipliniert, im Geiste des Patriotismus und der Suche nach Gerechtigkeit erfolgen müsse.

„Die Devise lautet, die Entscheidung der Justiz zu akzeptieren“, betont Pierre Ouédraogo, für den dieser Prozess wie eine Absage an die Kultur der Straflosigkeit in der burkinischen Gesellschaft klingen muss.

„Die Mobilisierung soll zeigen, dass dieser Prozess eine Chance für die Bevölkerung ist, die Wahrheit zu erfahren“, sagte Jean-Hubert Bazié, der Kommunikationsverantwortliche von CO-CIMTS. Während der Konferenz wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass die Witwe Sankaras, Mariam Sankara, zu diesem Prozess in Ouagadougou erwartet wird.

200 Journalisten sind bereits akkreditiert, und der Akkreditierungsprozess beim Kommunikationsministerium dauert noch an. (Quelle: lefaso.net, Text und Foto)