Burkina Faso / Tolle Leistung: Erfolgreiche Trennung siamesischer Zwillinge in der Universitäts-Kinderklinik in Ouagadougou!

Siamesische Zwillinge wurden vor zwei Wochen im Universitäts-Kinderkrankenhaus Charles de Gaulle (CHUP-CDG) durch das Team von Professor Albert Ouandaogo, Leiter der Abteilung für Kinderchirurgie, erfolgreich getrennt. Die aus Nouna stammenden siamesischen Zwillinge, wo ihre Eltern als Bauern leben, waren durch den Bauch und einen Teil des Brustkorbs miteinander verbunden. Sie wurden zunächst sechs Monate lang auf der Neugeborenenstation gepflegt, bis sie das nötige Gewicht und die Größe erreicht hatten, um die trennende Operation, in 7 Stunden von einem Team aus Chirurgen aus Burkina Faso und Mali sowie Ärzten in der Ausbildung zum DES (Diploma of Specialized Studies) in Chirurgie und Anästhesisten vorgenommen, durchzuführen.

„Als sie ankamen, waren sie mit einem Teil des Brustkorbs und einem Teil des Bauchs verbunden. Es handelt sich um eine komplizierte Trennung, die oft mit Risiken verbunden ist, wenn sie bei der Geburt durchgeführt wird. Wir haben uns dieses Mal dafür entschieden, sie zu behalten, sie aufwachsen zu lassen, bevor wir sie operieren. So verbrachten sie sechs Monate auf der Neugeborenenstation. Wir haben sie auch für einen Teil der Zeit ambulant begleitet. Wir haben sie in Bezug auf Ernährung, Gewicht usw. beobachtet. Und als sie unserer Meinung nach groß und schwer genug waren, kümmerte sich das Anästhesieteam um die Vorbereitung der Operation. Und vor zwei Wochen haben wir die Trennung durchgeführt, die gut verlaufen ist“, sagt Dr. Francis Ouédraogo, ein Kinderchirurg, der in der Abteilung für Kinderchirurgie des CHUP-CDG arbeitet.

Es war also eine echte Teamleistung, die es ermöglichte, die Zwillinge Séni und Lassané Ouédraogo zu trennen. Zwei Wochen nach der Operation geht es ihnen gut.

Mit wenig Mitteln viel erreichen

Die Abteilung für Kinderchirurgie des Universitätsklinikums Charles de Gaulle führt jedes Jahr etwa 7.000 Operationen durch. Nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums ist es der chirurgische Dienst, der in Burkina Faso am meisten operiert. Laut Dr. Francis Ouédraogo ist der Service jedoch veraltet und Tausende von Kindern warten seit Jahren darauf, operiert zu werden. Es gibt nur drei Operationssäle, von denen zwei für Routineoperationen und einer für Verbrennungen vorgesehen sind.

„Wir sind mit den Möglichkeiten weit überfordert. Dies bedeutet, dass es eine sehr lange Warteschlange gibt. Wir sind verpflichtet, nur die dringendsten Fälle, die lebenswichtigen Fälle, zu übernehmen. Alles, was keine unmittelbare Bedrohung für das Leben des Kindes darstellt, wird auf eine Warteschlange von mehreren tausend Kindern gesetzt. Also haben wir einen Notruf abgesetzt. Der Dienst benötigt eine Erweiterung, Ausrüstung und Infrastruktur. Wir tun, was wir für den Notfall tun können, bis wir die Infrastruktur und die Ausrüstung haben, um der Bevölkerung so schnell wie möglich die beste Versorgung zu bieten“, sagte er.

Trotz der begrenzten Mittel führt dieser kinderchirurgische Dienst weitere anspruchsvolle Eingriffe durch, so Professor Isso Ouédraogo. Er zitierte Fälle von Babys, die ohne Anus oder Speiseröhre geboren wurden, oder solche, deren Speiseröhre nach der Aufnahme von Chemikalien zerstört wurde. Wir sind stolz darauf, diese Kinder nicht ins Ausland zu evakuieren, andere Länder machen das in solchen Fällen“, sagt Professor Ouédraogo.

Die am CHUP-CDG tätigen Kinderchirurgen verfügen über die notwendigen Fähigkeiten und die Erfahrung, um auch schwierige Fälle zu behandeln. Was sie jedoch brauchen, ist bessere Ausrüstung, sagt Dr. Francis Ouédraogo. Die Zwillinge, denen es vierzehn Tage nach ihrer Operation gut geht, können in den kommenden Tagen das Krankenhaus verlassen. (Lefasonet)

N.B.: Sollte dies jemand lesen, der ggf. Ausrüstung für die Klinik spenden könnte, bitte bei AFRICA live melden! Vielen Dank im Voraus!