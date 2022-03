Burkina Faso/ Verteidigungsabkommen: Weg von Frankreich, hin zu Russland, China, Nordkorea, fordern Demonstranten

Hunderte Demonstranten forderten am Sonntag in Ouagadougou die neuen Behörden in Burkina Faso auf, die militärische Zusammenarbeit mit bestimmten Ländern, insbesondere Frankreich, zu überdenken und sich im Kampf gegen den Terrorismus anderen Partnern, insbesondere Russland, zuzuwenden.

Die Demonstration, die auf dem Place de la Nation in der Hauptstadt geplant war, erhielt keine Genehmigung der Behörden, sodass die Initiatoren gezwungen waren, eine öffentliche Konferenz in den Räumlichkeiten des Verbands der Transportunternehmer abzuhalten.

„Wir sind heute hier, um unsere Freiheit einzufordern. Diese Kundgebung ist eine Gelegenheit für uns, unsere Unterstützung für die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte von Burkina Faso zu demonstrieren. Es soll auch die Behörden daran erinnern, dass die Jugend keinen Misserfolg tolerieren wird“, sagte Ismaël Nana, Generalsekretär der Koalition.

„Die Behörden müssen ihre Partner im Kampf gegen den Terrorismus diversifizieren und auf Länder wie Russland, China und Nordkorea zugehen, die militärische Mächte sind“, fügte er hinzu. „Wir stellen die Einrichtung von Stützpunkten ausländischer Streitkräfte in Frage, die unser Vertrauen nicht mehr verdienen. Wir fordern die Aufhebung der kolonialen Verteidigungsabkommen“, sagte er.

Im Konferenzraum schwenkten Demonstranten russische Flaggen, während Schilder mit feindseligen Äußerungen gegen Frankreich zu sehen waren. „Nein zur militärischen Zusammenarbeit mit Frankreich, Ja zu Russland“, „Französische Armee raus!“, war auf einigen Schildern zu lesen.

Die Koalition „Faso Lagam Taaba Zaka“, der nach Angaben ihrer Verantwortlichen mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen angehören, wurde nach dem Staatsstreich vom 24. Januar gegen Präsident Roch Marc Christian Kaboré gegründet. Die Putschisten begründeten ihr Vorgehen mit der „Ineffizienz“ von Kaboré bei der Bewältigung der Sicherheitskrise, die Burkina Faso seit 2015 durchlebt. (Quelle: info241)