Burkina Faso: Wirtschaftswissenschaftler Albert Ouédraogo zum Premierminister ernannt

24 Stunden nach seiner Amtseinführung als Präsident von Burkina Faso fiel die Wahl von Oberstleutnant Paul Henri Damiba auf den Zivilen Dr. Albert Ouédraogo, um die künftige Übergangsregierung zu leiten.

Albert Ouédraogo, ein ehemaliger Soldat, ist Wirtschaftswissenschaftler und Spezialist für Unternehmensentwicklung und Management. Der neue Premierminister verfügt über solide Erfahrungen im Bereich des Managements von öffentlichen Verwaltungen, Entwicklungsprojekten sowie Privatunternehmen.

Laut seiner vom staatlichen Fernsehen veröffentlichten Biografie hat er mehrere Studien zur Entwicklung des Privatsektors, zur wirtschaftlichen und finanziellen Machbarkeit von Unternehmensgründungen und -organisationen, zur Ausarbeitung von Strategieplänen sowie Organisationsprüfungen und die Ausarbeitung von Verfahrenshandbüchern durchgeführt.

Als überzeugter Gewerkschafter war Albert Ouédraogo in der Studentenorganisation Association nationale des étudiants burkinabè (ANEB) aktiv, deren Vorstand er als Schatzmeister leitete. 1990 wurde diese aufgelöst und seine Mitglieder von der Universität Ouagadougou ausgeschlossen. Dennoch kehrte er später mit seinem Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre auf den Campus zurück, um zu unterrichten: von Oktober 1996 bis Dezember 2002 unterrichtete er an der Universität Joseph Ki-Zerbo (ehemals Universität Ouagadougou).

Als überzeugter Gewerkschafter engagierte er sich in der Gewerkschaft SYNTER. Einer der Streiks dieser Gewerkschaft kostete ihn seine Universitätskarriere, da ihm die Festanstellung als Dozent verweigert wurde. Daraufhin verließ er den Campus und gründete 2007 sein Marktforschungsunternehmen IPSO, eine Firma, die sich unter anderem auf die Durchführung von Wirtschaftsstudien, Organisationsaudits und Personalaudits spezialisiert hat. Bevor er diese Firma leitete, war er von Januar 2003 bis März 2007 als Direktor der Consulting-Abteilung des Unternehmens Deloitte Burkina tätig. (Quelle: lefaso.net)