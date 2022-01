CAN 2021: Gabuns Panther forderten knapp 6 Millionen Euro für den Einzug ins Viertelfinale!

Die astronomische Summe von 3,8 Milliarden CFA-Francs (5,793 Mio. Euro) sollen die Panther aus Gabun als Prämien für die Qualifikation für das Viertelfinale des Afrika-Cups (Can) gefordert haben. Regierung und Präsidialamt schlugen schließlich ein anderes Vergütungssystem vor, bei dem die Prämien bis zum Viertelfinale geringer ausfallen würden.

Die Affäre um die Prämien für die Teilnahme der Gabunischen Panther am Afrika-Cup (Can) 2021, die während des Vorbereitungslagers in Dubai ans Licht kam, sorgt für großes Aufsehen. Die Summen, um die es in den Unterlagen geht, die Jeune Afrique am 10. Januar in die Hände fielen, machen deutlich, warum. Laut dem Dokument des gabunischen Fußballverbands (Fegafoot) mit dem Titel “Can 2021: Proposition de primes par l’encadrement technique des Panthères“, ist die von den Spielern der Nationalmannschaft geforderte Summe exorbitant hoch.

Sie fordern Prämien für die Aufstellung (1,3 Mio. Euro), für jedes gewonnene Spiel in der Gruppenphase knapp 2 Mio. Euro, dann für das Achtelfinale knapp 840.000 Euro und das Viertelfinale 1,67 Mio. Der Appetit der Mitglieder der Nationalmannschaft – Spieler, Staff, Trainer (Patrice Neveu) und General Manager (Pierre François Aubameyang, der Vater des Spielers Pierre-Emerick) – ist grenzenlos. Insgesamt das Fünffache des Durchschnitts der anderen afrikanischen Mannschaften und mehr als der Betrag, den die CAF dem Sieger des Turniers zugesprochen hat. Eine weitere unpassende Forderung: Die Staff, einschließlich der Betreuer und Physiotherapeuten, verlangt die gleiche Summe wie die Spieler und, was noch schlimmer ist, der „Trainer und der Generalmanager verlangen sogar das Doppelte“, enthüllte Jeune Afrique.

Ali Bongo sagt „Niet“

Jeune Afrique dazu: „Angesichts dieser überzogenen Forderungen haben Regierung und Präsidialamt ein anderes Vergütungssystem vorgeschlagen. Insbesondere weniger hohe Prämien für die technische und medizinische Betreuung und bis zum Viertelfinale nach unten korrigierte Gesamtbeträge. Sollten die Gabuner jedoch weiterkommen, würde ein Teil der von der CAF gespendeten Barprämie direkt an die Mitglieder der Auswahl verteilt werden“. Die Spieler scheinen diese Entscheidung akzeptiert zu haben, da sie an der CAN teilnehmen.

Die Forderungen von Pierre-Emerick Aubameyang und seinen Teamkollegen sind umso erstaunlicher, da das Land eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte durchlebt. Für die Nationalmannschaftskader sind diese Prämien im Vergleich zu ihren Gehältern in den Vereinen nur Peanuts. Bemühungen ihrerseits wären in diesen mageren Zeiten angebracht gewesen. Glücklicherweise konnten Ali Bongo und seine Regierung diesen gordischen Knoten lösen und die Steuerzahler davor bewahren, so viel Geld für eine Nationalmannschaft auszugeben.