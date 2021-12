CD-Tipp: Omar Pene (Senegal) „Climat“ – World-Music-Highlight für 2022

Der in Senegal längst mit Legendenstatus gefeierte sowie auch international mehrfach ausgezeichnete Künstler OMAR PENE kehrt nach acht Jahren mit seinem neuen Album „Climat“ zurück – mit Themen, die zum Nachdenken anregen. Eingängige Elemente aus Afrobeat, Soul, Global Pop und Funk treffen auf rhythmische Gitarrenklänge und traditionellen Mbalax. Produziert von HERVÉ SAMB gelingt PENE ein facettenreiches Album mit aktuellem Bezug und inhaltlicher Stärke.

Geboren in Senegal und dort schon längst mit Legendenstatus gefeiert, prägte PENE die westafrikanische Popmusik nachhaltig. Anfang der 70er-Jahre gründete er die zehnköpfige Band SUPER DIAMONO und verwirklicht sich seit den frühen 80er-Jahren als Solokünstler. Die Diskografie an eigenen Veröffentlichungen des Musikers beginnt 1984 mit „Mam“ und umfasst gegenwärtig 15 Alben. Auch wurde OMAR PENE mehrfach ausgezeichnet, so u. a. in den USA durch den CFTV als „bester afrikanischer Musiker“ und 1998 in Johannesburg mit dem Kora Award. Die Aufnahmen zu „Climat“ fanden zwischen Dakar und Paris statt und dauerten drei Jahre an.

Auf dem Neun-Tracker setzt sich OMAR PENE mit sozial kritischen Themen au einander und lässt dabei deutlich Abwechslungsreichtum erkennen, auch was die musikalische Umsetzung anbelangt, bedingt durch den Einsatz von Percussions, Gitarren, Streichern und unterschiedlicher Gesangsstilistik. In einer Zeit, in der der Klimawandel im Mittelpunkt der aktuellen Sorgen steht, weist der Künstler alle Beteiligten auf ihre Verantwortung hin und fordert funktionierende globale Maßnahmen. Auf „Lu Tax“ kritisiert OMAR PENE im Duett mit dem ebenfalls aus Senegal stammenden Rapper, Sänger und Produzent FAADA FREDDY Gerüchte, die die Absicht haben, freimütigen Menschen zu schaden. Desweiteren macht der Künstler auf Themen aufmerksam, die vor allem Afrika betreffen und ihn beschäftigen. So fordert er in „Terroriste“ mehr Bildung, um die Rekrutierung junger Menschen durch dschihadistische Bewegungen eindämmen zu können.

Einen guten Vorgeschmack bietet die bereits erscheinende Single „Lu Tax" zusammen mit FAADA FREDDY inklusive sehenswertem Video.