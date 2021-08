Zentralafrika – CEMAC: Gipfeltreffen der Staatschefs drängt die Nachzügler zu Programmen mit dem IWF

Im Abschlusskommuniqué des außerordentlichen Gipfeltreffens der Staatschefs der Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft Zentralafrikas (CEMAC), das am 18. August 2021 per Videokonferenz in Jaunde stattfand, werden die betroffenen Mitgliedstaaten in drei Absätzen am Ende des Dokuments aufgefordert, „die Programme mit dem IWF (Internationaler Währungsfonds) fertigzustellen und abzuschließen“. Übereinstimmenden Quellen zufolge ist der Abschluss neuer Programme mit dem IWF der Hauptgrund, der den kamerunischen Präsidenten Paul Biya, den derzeitigen Präsidenten der CEMAC, dazu veranlasst hat, diesen Gipfel auf Ersuchen der Bretton-Woods-Institution einzuberufen.

Die Dringlichkeit ist so groß, dass die Staatsoberhäupter der CEMAC (Kamerun, Kongo, Gabun, Tschad, ZAR und Äquatorialguinea), die seit März 2020 nicht mehr zu einer ordentlichen Sitzung zusammenkommen konnten, Zeit gefunden haben, an dieser Konferenz teilzunehmen. „Das Ziel ist es, bis Ende des Jahres 2021 alle Cemac-Länder in das Programm aufzunehmen. Dies wurde 2017 nach dem Sondergipfel in Jaunde im Dezember 2016 nicht erreicht“, so der IWF.

Bislang haben nur Kamerun und Gabun bereits ein so genanntes Programm der zweiten Generation mit der Bretton-Woods-Institution abgeschlossen. Der Tschad hat seit dem 28. Juli 2021 ein Abkommen auf der Ebene der Dienstleistungen. Auf der gleichen Ebene sind die Gespräche mit der Zentralafrikanischen Republik Berichten zufolge „sehr weit fortgeschritten“. „Es wurden Kontakte mit dem Kongo und Äquatorialguinea geknüpft. Kurzfristig sind jedoch keine Schlussfolgerungen in Sicht. Die Missionen im August und September 2021 werden für mehr Sichtbarkeit sorgen“, heißt es beim Fonds.

Schlechte Leistungen

In der ersten Phase hatten Kongo und Äquatorialguinea ihre Programme bereits in die Länge gezogen und erst im Juli bzw. Dezember 2019 abgeschlossen, mehr als zwei Jahre nach den anderen Cemac-Ländern. Nach der Kritik von Nichtregierungsorganisationen, die auf den Abschluss dieses Programms mit Äquatorialguinea folgte, behauptet dessen Minister für Bergbau und Kohlenwasserstoffe, Obiang Lima, dass sein Land, das sich seit 2013 in einer anhaltenden Rezession befindet, keine IWF-Gelder benötige und nur aus Solidarität mit dem Rest der Subregion gehandelt habe, so die Agentur Ecofin.

Diese Einstellung hat sich bis heute nicht geändert. „Wir verstehen sie nicht. Sie haben ihre Nase immer im Rückspiegel. Der Ölboom hat schlechte Gewohnheiten hinterlassen, und die laufenden Kosten der getätigten Investitionen belasten jede neue Infrastruktur. Aber sie sind hartnäckig“, so eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist.

Dem derzeitigen Präsidenten der CEMAC zufolge ist die wirtschaftliche Rezession, die die Subregion im Jahr 2020 trifft (-1,7 % des BIP-Wachstums), neben den negativen Auswirkungen der aktuellen Gesundheitskrise auch auf die uneinheitlichen Ergebnisse der Strukturreformen zurückzuführen, die seit dem Sondergipfel von 2016 in Jaunde durchgeführt wurden.

Nach Ansicht vieler Experten ist diese unzureichende Leistung zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Reformen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten umgesetzt wurden. „Das Tempo und der Umfang ihrer Umsetzung sollten überprüft werden. Das sind, glaube ich, die Themen, die uns wieder herausfordern“, sagte Paul Biya in seiner Eröffnungsrede. Wie schon 2016 zielen diese Reformen darauf ab, die Haushalts- und Zahlungsbilanzdefizite zu verringern und die immer noch stark von unverarbeiteten Rohstoffen abhängigen Volkswirtschaften zu diversifizieren.

Finanzierung

Für die Konferenz der CEMAC-Staatschefs ist diese Frage umso wichtiger, als die so genannten Programme der zweiten Generation „der regionalen Strategie für den wirtschaftlichen und finanziellen Aufschwung eine neue und starke Dynamik verleihen“ sollen. Nach einer Rezession im Jahr 2020 erwartet die Subregion 2021 ein Wachstum von 1,3 %, so die jüngsten Zahlen der CEMAC-Kommission. Nach Angaben der Bank der Zentralafrikanischen Staaten (Beac) hängt diese Wachstumsbelebung jedoch von der Unterzeichnung neuer Vereinbarungen mit dem IWF ab.

Zur Finanzierung ihres Konjunkturprogramms, das sich nach ersten Schätzungen auf umgerechnet 11.105.800 Euro beläuft (davon 3.907.880 für die Finanzierung von zwölf Integrationsprojekten), setzt die CEMAC auf internationale Geber (IWF, Weltbank, Afrikanische Entwicklungsbank, Frankreich usw.). Ihre Zusage ist jedoch an den Abschluss neuer Programme mit dem IWF geknüpft.