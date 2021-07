CEMAC-Kommission: 35% der Beamten nicht auf ihrem Posten

Nach Angaben der Kommission der CEMAC (Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Gabun, Äquatorialguinea und Tschad umfassend) unter Vorsitz des Gabuners Daniel Ona Ondo (Foto), sind 35 % ihrer Beamten nicht auf ihrem Posten.

„Bezgl. der Anwesenheit von Beamten am provisorischen Hauptsitz in Malabo wurde das Kollegium [der Kommission] darüber informiert, dass von 80 Beamten 28 von ihren Posten abwesend sind, d.h. 35 % des Personals. Das Kollegium hat daher den Direktor der Personalabteilung angewiesen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass Beamte, die aus anderen Gründen als Urlaub, Dienstbefreiung, ordnungsgemäß eingetragenem und genehmigtem Krankheitsurlaub oder einem Dienstreiseauftrag abwesend sind, so schnell wie möglich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, da auf sie andernfalls die in den geltenden Texten vorgesehenen Sanktionen angewendet werden“, teilt die Kommission mit.

In Anbetracht dieser Situation berief Daniel Ona Ondo am 5. Juli ein Treffen in Malabo ein, um mit Beamten der Personaldirektion zu diskutieren. „In einer offenen Kommunikation und ohne Umschweife war Prof. Daniel Ona Ondo bemüht, das Team auf die zwingende Notwendigkeit einer rationellen und effizienten Personalführung auszurichten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich der Präsident der Cemac-Kommission über die Abwesenheit seiner Mitarbeiter beschwert. Bevor 2018 der Sitz der Kommission von Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), nach Malabo, der Hauptstadt Äquatorialguineas, verlegt wurde, begründeten einige Beamte ihr Fernbleiben mit Sicherheitsproblemen auf dem zentralafrikanischen Gebiet. Nun stellte der Präsident der Kommission klar, dass dieses Alibi nicht mehr gilt, weil Malabo nicht die gleichen Sicherheitsprobleme hat wie die ZAR. (Quelle: Le Nouveau Gabon)