China fordert die USA auf, „die afrikanischen Schulden abzulösen“

China forderte die USA am Montag auf, ihre Verantwortung gegenüber afrikanischen Ländern ernsthaft wahrzunehmen und ihre Anstrengungen zur Lösung ihrer Schuldenprobleme zu verdoppeln. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, richtete diesen Appell auf einer Pressekonferenz in Peking als Reaktion auf die Anschuldigungen einiger US-amerikanischer Beamter und der Weltbank, China sei ein Hindernis für den Schuldenerlass für afrikanische Länder.

Wang Wenbin verurteilte „eine Falle, die von einigen westlichen Politikern aufgestellt wurde, um Chinas Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu stören und zu untergraben“.

Diese Äußerungen erfolgten nach einer Welle von Besuchen hochrangiger Vertreter der US-Regierung in Afrika vor dem Hintergrund der wachsenden Konkurrenz durch andere Weltmächte, insbesondere China und Russland.

Zunächst besuchte der US-Außenminister Afrika, dann die Vizepräsidentin Kamala Harris und später in diesem Jahr soll auch der US-Präsident selbst Afrika besuchen.

Während des USA-Afrika-Gipfels im Dezember in Washington hatte Joe Biden ein stärkeres Engagement der USA in Afrika versprochen und angekündigt, dem Kontinent in den nächsten drei Jahren 55 Milliarden US-Dollar an Hilfe zukommen zu lassen. (Quelle: africanews; Foto: Außeministerium China)