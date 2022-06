Chinesische Afrika-Videos: „Ich bin ein schwarzes Monster, und mein IQ ist niedrig“

„Rassismus zu verkaufen“ lautet der Titel einer erschütternden Dokumentation der BBC: Im Februar 2020 begann ein schockierendes Video in den chinesischen sozialen Medien zu kursieren. Eine Gruppe afrikanischer Kinder wird von einer Stimme aus dem Off angewiesen, Sätze auf Chinesisch zu singen. Die Kinder wiederholen die Worte mit Lächeln und Enthusiasmus – aber sie verstehen nicht, dass sie sagen sollen: „Ich bin ein schwarzes Monster und mein IQ ist niedrig.“ Der Clip löste in China und darüber hinaus Empörung aus.

Aber niemand hat jemals die entscheidenden Fragen beantwortet: Warum wurde der Film gedreht? Wo wurde er gedreht? Wer hat ihn gemacht?

Diese Fragen schickten die BBC-Reporter Runako Celina und Henry Mango auf eine Reise in die chinesische Videoindustrie, die gefährdete Kinder auf dem ganzen Kontinent ausbeutet. (Quelle: BBC)

HIER die BBC-Doku: