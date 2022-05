Cop 15: Laut ECOWAS-Kommissar Sékou Sangaré verliert Westafrika jährlich 1,6 Millionen Hektar Wald

Sékou Sangaré (Foto), Kommissar für Landwirtschaft, Umwelt und Wasserressourcen der Gemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), zeichnete am Rande der 15. Konferenz der Vertragsparteien (COP 15) zur Bekämpfung der Wüstenbildung ein düsteres Bild vom Zustand der Wälder in Westafrika.

„Allein in Westafrika verlieren wir jedes Jahr 1,6 Millionen Hektar Wald. Von den 4 Millionen Hektar, die in Afrika verlorengehen, entfallen allein auf Westafrika mehr als 40%. Das bedeutet, dass wir in unserer Heimat am stärksten betroffen sind. Mit den Flüssen in unseren Dörfern, die verschwunden sind. Diejenigen, die es noch gibt, sind größtenteils versandet. All diese Flüsse, in denen wir in unserer frühen Kindheit gebadet haben. All diese Flüsse sind verschwunden. Wenn wir es schaffen, jährlich 1,5 Millionen Hektar Wald wieder aufzuforsten, bedeutet das, dass wir uns im Gleichgewicht befinden. Wenn wir die Dinge verbessern wollen, müssen wir dieses Ziel anstreben“, forderte er.

Sangaré beklagte, dass es den afrikanischen Staaten an finanziellen Mitteln fehle, um der Wüstenbildung entgegenzuwirken. Er räumte ein, dass die Wiederaufforstung mit Kosten verbunden sei. Seiner Meinung nach erfordert die Wiederaufforstung von Wald, der bis zur Reife gepflegt wird, eine Investition von 5000 Tausend Dollar pro Hektar. „Wenn Sie 1,5 Millionen Hektar aufforsten müssen, sollten Sie sich das einmal ausrechnen. In der Zwischenzeit haben wir in unseren Ländern Haushaltsprobleme. Wir haben viele Prioritäten, die wir nicht verbergen können. Die Probleme mit Straßen, Wasser und Strom. Probleme mit Schulen, Gesundheitszentren. Eine garantierte Sicherheit mit Polizei und Gendarmerie und der Armee, die ihre Arbeit machen. All dies erfordert enorme Mittel“, räumte er ein.

Laut dem ECOWAS-Kommissar für Landwirtschaft, Umwelt und Wasserressourcen sollten die afrikanischen Länder bei ihren Wiederaufforstungsmaßnahmen Baumarten fördern, die schnell wachsen. Die Erträge aus diesen Baumarten würden die notwendigen Ressourcen für die Pflege der aufgeforsteten Wälder bereitstellen. (Quelle: afrikipresse)