UNO fordert Ägypten auf, Menschenrechtler Alaa Abdel Fattah sofort freizulassen

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk hat am Dienstag sein tiefes Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass die ägyptischen Behörden den Blogger und Aktivisten Alaa Abdel Fattah noch nicht freigelassen haben, dessen Leben nach einem siebenmonatigen Hungerstreik während seiner Inhaftierung in Wadi El Natrun in unmittelbarer Gefahr ist.

„Ich fordere die Regierung dringend auf, Abdel Fattah unverzüglich aus dem Gefängnis zu entlassen und ihm die notwendige medizinische Behandlung zukommen zu lassen“, so der Hochkommissar.

Im Laufe von mehr als zehn Jahren wurde Abdel Fattah mehrfach verhaftet, weil er sich gegen Menschenrechtsverletzungen durch ägyptische Sicherheitskräfte und den Einsatz von Militärgerichten gegen Zivilisten engagierte. Im Jahr 2015 wurde er zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Er wurde im März 2019 freigelassen und am 29. September erneut verhaftet. Daraufhin wurde er zwei Jahre lang in Untersuchungshaft gehalten, bevor er im Dezember 2021 erneut wegen der Veröffentlichung falscher Nachrichten zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde.

Am 2. April 2022 trat Abdel Fattah in einen teilweisen Hungerstreik mit minimaler Kalorienzufuhr. Am 1. November, als sein Gesundheitszustand bereits angeschlagen war, verschärfte Abdel Fattah seinen Hungerstreik. Am ersten Tag des UN-Klimagipfels (COP27), dem 6. November, hörte er auf, Wasser zu trinken.

„Abdel Fattah befindet sich in großer Gefahr. Sein trockener Hungerstreik bringt sein Leben in akute Gefahr“, sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte.

„Mein Büro und andere UN-Menschenrechtsmechanismen haben Abdel Fattahs Fall und die Fälle anderer Personen, die willkürlich ihrer Freiheit beraubt und nach unfairen Prozessen inhaftiert wurden, bei mehreren Gelegenheiten zur Sprache gebracht“, so Türk.

Der Hohe Kommissar wies darauf hin, dass die Wiederaufnahme der Arbeit des Begnadigungsausschusses des Präsidenten zur Freilassung zahlreicher Personen geführt habe.

„Ich fordere die ägyptischen Behörden auf, ihren Menschenrechtsverpflichtungen nachzukommen und alle willkürlich Inhaftierten, einschließlich derjenigen in Untersuchungshaft, sowie die zu Unrecht Verurteilten unverzüglich freizulassen“, sagte er. „Niemand sollte inhaftiert werden, weil er seine grundlegenden Menschenrechte wahrnimmt oder die Rechte anderer verteidigt“, so Türk.

„Ich fordere die Behörden außerdem auf, alle Gesetze zu überarbeiten, die den zivilen Raum einschränken und das Recht auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit beschneiden.“

Der Hohe Kommissar warnte vor möglichen Repressalien gegen Menschen, die Menschenrechtsverteidiger unterstützen, insbesondere gegen die Familienangehörigen von Abdel Fattah, die sich in Ägypten aufhalten und seine Freilassung fordern. Türk erinnerte die ägyptische Regierung an ihre Verantwortung, die Rechte und die Sicherheit aller Menschen in ihrem Hoheitsgebiet zu schützen. (UNO/ohchr)