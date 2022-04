Corona-Dunkelziffer: Infektionen in Afrika um zwei Drittel höher als gemeldet

Bis zu 65% der Afrikaner:innen haben sich mit SARS-CoV-2 infiziert, so eine Analyse der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Studie zeigt, dass die tatsächliche Zahl der infizierten Personen auf dem Kontinent 97-mal höher ist als die Zahl der bestätigten Fälle, die offiziell gemeldet wurden.

Die Analyse fasst 151 Studien zusammen, die zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 über die Seroprävalenz in Afrika veröffentlicht wurden. Das Dokument zeigt, dass die Exposition gegenüber SARS-CoV-2 im Juni 2020 um 3 % (innerhalb einer Spanne von 1 % bis 9,2 %) stark anstieg und im September 2021 65 % (innerhalb einer Spanne von 56,3 % bis 73 %) betrug, was 800 Millionen Infektionen entspricht, während im gleichen Zeitraum nur 8,2 Millionen Fälle gemeldet wurden. Die Studie zeigt, dass die Exposition gegenüber dem Virus infolge des Auftretens der Beta- und Delta-Varianten stark zugenommen hat.

Die Seroprävalenz variierte jedoch stark innerhalb der Länder und von Land zu Land in Afrika. Außerdem war diese in den dichter besiedelten städtischen Zentren höher als in den ländlichen Gebieten. Sie variierte auch zwischen den Altersgruppen, wobei Kinder im Alter von 0 bis 9 Jahren weniger infiziert waren als Erwachsene. Die Exposition gegenüber dem Virus war auch in den verschiedenen Unterregionen unterschiedlich: So schien die Seroprävalenz in Ostafrika, Westafrika und Zentralafrika höher zu sein.

Diese neue Analyse legt nahe, dass mehr als zwei Drittel aller Afrikaner mit dem COVID-19-Virus in Berührung gekommen sind. Globale Studien zur Seroprävalenz haben eine erhebliche Untererfassung der Anzahl der weltweit aufgetretenen Fälle gezeigt, wobei bis September 2021 schätzungsweise 45,2 % der Weltbevölkerung mit dem Virus infiziert waren. Dennoch ist es schwierig, die Daten für Afrika mit denen der anderen Regionen zu vergleichen, da viele der durchgeführten Studien unterschiedliche Zeiträume abdecken.

Der Kontinent unterscheidet sich von den anderen Regionen durch die hohe Anzahl asymptomatischer Fälle: 67% der Fälle zeigten keine Krankheitssymptome.

„Diese Analyse zeigt, dass die derzeit gemeldeten bestätigten Fälle von COVID-19 nur einen Bruchteil der tatsächlichen Zahl der Infektionen auf dem Kontinent darstellen“, betonte Dr. Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektorin für Afrika. „Diese Unterschätzung findet weltweit statt und es ist nicht überraschend, dass die Zahlen in Afrika, wo es so viele asymptomatische Fälle gibt, besonders hoch sind.“

„Tests geben uns die Möglichkeit, das Virus in Echtzeit zu überwachen, seine Entwicklung zu verfolgen und das Auftreten neuer Varianten zu bewerten. Wenn wir COVID-19 immer einen Schritt voraus sein wollen, müssen die Länder die Tests, die Suche nach Kontaktpersonen und die Überwachung intensivieren“, sagte Dr. Moeti.

Bis zum 6. April 2022 wurden auf dem Kontinent insgesamt 11,5 Millionen bestätigte Fälle und über 252.000 Todesfälle gemeldet.

„Trotz des Rückgangs der Infektionen in Afrika und der hohen Exposition gegenüber dem Virus können wir noch nicht den Sieg über COVID-19 ausrufen“, warnte Dr. Moeti. „Die Analyse der Seroprävalenz zeigt, wie stark das Virus weiterhin zirkuliert, insbesondere mit neuen, hochgradig übertragbaren Varianten. Das Risiko des Auftretens tödlicherer Varianten, die die durch frühere Infektionen erworbene Immunität neutralisieren, kann nicht ignoriert werden. Die Impfung bleibt daher eine wesentliche Waffe im Kampf gegen COVID-19“.

Bisher sind in Afrika 209 Mio. Menschen bzw. 16% der Bevölkerung vollständig geimpft, wo 457 Mio. der insgesamt 816 Mio. erhaltenen Impfdosen des Impfstoffs gegen COVID-19 verabreicht wurden. (WHO-Büro Afrika)