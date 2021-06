Coronavirus – Afrika: Neun von zehn afrikanischen Ländern werden das dringende COVID-19-Impfziel voraussichtlich nicht erreichen

Mit 32 Millionen Dosen entfällt auf Afrika weniger als 1 % der weltweit verabreichten mehr als 2,1 Milliarden Dosen: Da die Zahl der COVID-19-Fälle in Afrika in der dritten Woche in Folge ansteigt und weniger Impfstoffe zur Verfügung stehen, wird erwartet, dass 47 der 54 Länder in Afrika – also fast 90 % – das Ziel, 10 % ihrer Bevölkerung bis September zu impfen, nicht erreichen werden, es sei denn, Afrika erhält zusätzliche 225 Millionen Dosen.

Die neuen globalen Ziele wurden auf der Weltgesundheitsversammlung, dem höchsten Entscheidungsgremium für Gesundheitspolitik, bekannt gegeben. Beim derzeitigen Stand sind nur sieben afrikanische Länder auf dem Weg, sie zu erfüllen.

Während sich Afrika 5 Millionen Fällen von COVID-19 nähert, steigt die Zahl der Neuinfektionen von Woche zu Woche, mit einem Anstieg von 20% in der Woche vom 31. Mai auf über 88.000 neue Fälle. Die Pandemie ist in 10 afrikanischen Ländern im Aufwärtstrend, darunter vier, die in den letzten sieben Tagen einen Anstieg von mehr als 30% im Vergleich zur Vorwoche verzeichnet haben. Etwa 72 % aller neuen Fälle wurden in Ägypten, Südafrika, Tunesien, Uganda und Sambia registriert, und mehr als die Hälfte dieser neuen Fälle wurden in neun Ländern des südlichen Afrikas registriert.

„Während wir uns den fünf Millionen Fällen nähern und sich eine dritte Welle abzeichnet, sind viele unserer am meisten gefährdeten Menschen nach wie vor in gefährlicher Weise COVID-19 ausgesetzt. Es hat sich gezeigt, dass Impfstoffe Fälle abwenden und Todesfälle verhindern können. Länder, die dazu in der Lage sind, müssen daher dringend COVID-19-Impfstoffe austauschen. Afrika braucht dringend diesen Dosisaustausch“, sagte Dr. Matshidiso Moeti, Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika.

Mit 32 Millionen Dosen entfällt auf Afrika weniger als 1 % der weltweit verabreichten mehr als 2,1 Milliarden Dosen. Nur 2 % der 1,3 Milliarden Menschen auf dem Kontinent haben eine Dosis erhalten, und nur 9,4 Millionen Afrikaner sind vollständig geimpft. Trotz der jüngsten Zusagen hat nur Frankreich seine Spenden über COVAX erhöht, wobei im Juni 1 Million Dosen in acht Länder gingen.

Dennoch ist die geplante Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, dass die USA eine halbe Milliarde Impfstoffe von Pfizer kaufen und an 92 Länder mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen sowie an die Afrikanische Union spenden werden, ein wichtiger Schritt nach vorn. Dies kommt, da wir beobachten, dass Länder wie Frankreich über den COVAX-Mechanismus konkrete Lieferungen vornehmen.

„Das Blatt wendet sich. Wir sehen jetzt, dass die reichen Nationen beginnen, ihre Versprechen einzulösen“, sagte Dr. Moeti.

Obwohl es wichtig ist, mehr Impfstoffe zu haben, müssen einige afrikanische Länder ihre Anstrengungen verstärken, um die noch vorhandenen Impfstoffe schnell einzusetzen. Während 14 afrikanische Länder zwischen 80 % und 100 % der Dosen verwendet haben, die sie über den COVAX-Mechanismus erhalten haben, haben 20 Länder weniger als 50 % der erhaltenen Dosen verwendet. In zwölf Ländern laufen mehr als 10% der Impfstoffdosen von AstraZeneca Gefahr, bis Ende August abzulaufen.

„Wir müssen sicherstellen, dass die Impfstoffe, die wir haben, nicht verschwendet werden, denn jede Dosis ist kostbar“, sagte Dr. Moeti. „Länder, die bei der Einführung hinterherhinken, müssen ihre Impfbemühungen verstärken. “

Mehrere afrikanische Länder, darunter Côte d’Ivoire und Niger, hatten größeren Erfolg bei der Anpassung ihrer Strategien zur Einführung von Impfstoffen. Wo immer möglich, empfiehlt die WHO, die Impfungen über die Großstädte hinaus auf ländliche Gebiete auszudehnen, Impfstoffe, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, zu priorisieren, logistische und finanzielle Herausforderungen zu bewältigen und darauf hinzuwirken, die öffentliche Nachfrage nach den Impfstoffen zu stimulieren.

Die Einstellung zu Impfstoffen und die Akzeptanz von Impfungen sind von Land zu Land und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Nach Angaben der Risk Communication and Community Engagement Collaborative, einer gemeinsamen Initiative von WHO, UNICEF und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), reicht das Vertrauen in Impfstoffe in Afrika von 38% in Kamerun bis 86% in Guinea. Im Durchschnitt haben West- und Zentralafrika mit etwa 60 % das geringste Vertrauen in Impfstoffe.

Um Fehlinformationen über Impfstoffe zu bekämpfen, haben die WHO und ihre Partner die African Infoway Alliance (AIRA) ins Leben gerufen, die sich auf den Einfluss und den Input eines einzigartigen Netzwerks von 14 Organisationen stützt, die ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Fehlinformationen bündeln. Das Schaufenster der Allianz, Viral Facts Africa, hat in diesem Jahr über 150 Videos und Social-Media-Posts produziert, um Fehlinformationen entgegenzuwirken. Diese Videos und Beiträge wurden auf fast 60 Social-Media-Kanälen in der Region verbreitet und haben über 100 Millionen Aufrufe generiert. (WHO / APO)