Côte d’Ivoire: Das Land mit den meisten Deutschlernenden in Afrika

Anlässlich der ersten Ausgabe des „Deutschlehrertags“ hob der deutsche Botschafter in der Côte d’Ivoire, Ingo Herbert, die Stellung der Côte d’Ivoire in Bezug auf die deutsche Sprache hervor und betonte seine Freude über den Platz, den die Côte d’Ivoire bei der Verbreitung der deutschen Kultur in Afrika einnimmt.

„Ich fühle mich sehr geehrt, dass die Côte d’Ivoire zu den Ländern mit den meisten Deutschlernenden in Afrika gehört, mit mehr als 30.000 Schülern, die die deutsche Sprache lernen, und mehr als 2.500 Lehrern“, sagte er vor mehreren ivorischen Behörden.

Der deutsche Verband plant, zukünftige Lehrer für die deutsche Sprache in der Côte d’Ivoire anzuwerben, die nach Deutschland kommen sollen. Diese Begeisterung für die deutsche Sprache veranlasste den Botschafter, diesen Kulturaustausch noch weiter zu treiben. Er kündigte an, dass ivorische Lehrer angeworben werden sollen, um den Deutschen die französische Sprache beizubringen.

„Wir wollen noch weiter gehen, da der deutsche Verband plant, zukünftige Deutschlehrer aus der Côte d’Ivoire nach Deutschland zu holen, um junge deutsche Schüler:innen die französische Sprache zu lehren“, sagte der deutsche Botschafter in der Côte d’Ivoire.

Deutsch im nationalen Bildungswesen in der Côte d’Ivoire

Die deutsche Sprache wird in Côte d’Ivoire ab der 4. Klasse, d. h. in der Sekundarstufe, unterrichtet. Sie wird wie Spanisch als zweite lebende Sprache gelernt. Neben der französischen Sprache, die in der Côte d’Ivoire Amtssprache ist, werden auch Englisch, Spanisch und Deutsch unterrichtet. (Quelle: linfodrome)