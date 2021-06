Covid-19 /3. Welle in Afrika: Fast eine halbe Million Neuinfektionen in weniger als 50 Tagen

Der afrikanische Kontinent hat seit dem 3. Mai, dem Beginn der 3. Welle, bis zum 20. Juni (48 Tage) etwa 474.000 neue bestätigte Fälle von Covid-19 gemeldet. Laut einer Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die am 24. Juni veröffentlicht wurde, gibt es einen Anstieg von 21% im Vergleich zu den ersten 48 der 2. Wenn die derzeitige Ausbreitungsrate anhält, wird die dritte Welle der Pandemie voraussichtlich Anfang Juli die vorherige übertreffen“, so die WHO.

Nach Angaben der WHO wird das Wiederaufflammen der Pandemie in 12 Ländern des Kontinents beobachtet. Eine Kombination von Faktoren, darunter die mangelnde Einhaltung von Barrieremaßnahmen, vermehrte soziale Interaktion und Reisen sowie die Verbreitung von Varianten, sind für das Wiederauftreten der Krankheit verantwortlich. In der Demokratischen Republik Kongo und Uganda, zwei Ländern, die mit dem Wiederauftreten von COVID-19 konfrontiert sind, wurde die Delta-Variante in den meisten Proben nachgewiesen. Auf dem afrikanischen Kontinent haben 14 Länder das Vorhandensein dieser ursprünglich in Indien entdeckten Variante in ihrem Gebiet gemeldet.

„Die dritte Welle beschleunigt sich, breitet sich schneller aus und ist viel verheerender. Mit dem raschen Anstieg der Fallzahlen und der Zunahme schwerer Erkrankungen scheint der jüngste Ausbruch der bisher schlimmste in Afrika zu sein. Afrika kann die Auswirkungen des rasanten Anstiegs dieser Infektionen noch abmildern, aber das Zeitfenster schließt sich. Jeder, überall, kann eine Rolle dabei spielen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Übertragung zu verhindern“, sagt Dr. Matshidiso Moeti, Direktorin des WHO-Regionalbüros für Afrika.

Das Wiederauftauchen von COVID-19 kommt in einer Zeit anhaltender Impfstoffknappheit. Insgesamt, so die WHO, haben 18 afrikanische Länder mehr als 80% ihrer durch COVAX gelieferten Impfstoffvorräte verbraucht, während acht Länder ihre Vorräte vollkommen aufgebraucht haben. Insgesamt 29 Länder haben mehr als 50% ihrer Impfstoffvorräte verbraucht. Trotzdem liegt der Anteil der vollständig geimpften Bevölkerung Afrikas bei nur etwas mehr als 1%. (WHO)