Covid-19 in Afrika: wie viele Menschen sind genesen?

Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf dem afrikanischen Kontinent hat nach Angaben des Afrikanischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC Africa) bis zum 20. September 2021 8.158.654 erreicht.

Bis heute sind 7.499.590 Menschen auf dem Kontinent von der Krankheit geheilt worden. Die CDC Africa berichtet, dass die Gesamtzahl der Covid-19-bedingten Todesfälle 206.499 betrug.

Was die pandemiebedingten Infektionen betrifft, so ist das südliche Afrika die am stärksten betroffene Region. Es folgen die nördlichen und östlichen Teile des Kontinents, während Zentralafrika nach Angaben der Gesundheitsagentur der Afrikanischen Union die am wenigsten betroffene Region bleibt.