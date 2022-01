Covid-19: Welche Länder in Afrika haben das globale Impfziel erreicht?

Laut dem Bericht der Vereinten Nationen über Lage und Aussichten der Weltwirtschaft im Jahr 2022, der am 13. Januar in New York veröffentlicht wurde, haben die meisten Länder in Afrika weniger als 5% ihrer Bevölkerung geimpft. Diese Rate liegt weit unter den Impfzielen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der zufolge nur fünf Länder des Kontinents dieses Ziel erreicht haben, nämlich Marokko, Kap Verde, Mauritius, die Seychellen und Tunesien.

Die WHO weist darauf hin, dass die Impfraten in Afrika nach wie vor niedrig sind. Nur 102 Millionen Menschen, d.h. 7,5% der Bevölkerung, sind vollständig geimpft. Mehr als 80% der Menschen in Afrika müssen noch eine erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten. Anfang Dezember letzten Jahres hatte die WHO einen Anstieg der neuen Covid-19-Fälle in Afrika um 83% gemeldet, der auf die Delta- und Omicron-Varianten zurückzuführen war.

Auf der Grundlage ihrer neuen Pandemiebewertung stellte die WHO fest, dass zahlreiche weitere Wellen ausbrechen könnten, da der Kontinent möglicherweise erst im August 2024 eine 70%ige Durchimpfungsrate erreicht haben würde.