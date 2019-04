DAS-Afrika-Pressespiegel KW 14: Wellen des Wandels

Kontinentale afrikanische Freihandelszone kann in Kraft treten: Mit Gambia hat das 22. Land das Abkommen zur Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (CFTA) ratifiziert, sodass es in etwa einem Monat in diesen Ländern in Kraft treten kann. 30 weitere Länder haben das CFTA-Abkommen bereits unterzeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert. In einem ersten Schritt sollen 90% der Waren von Zöllen befreit werden.

Durch ergänzende Protokolle sollen weitere Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse zwischen afrikanischen Staaten abgebaut und der freie Verkehr von Personen und Kapital ermöglicht werden. Gemessen an der Zahl der Unterzeichnerstaaten wird die CFTA nach den Abkommen der Welthandelsorganisation die größte Freihandelszone der Welt sein. Bisher exportieren die meisten afrikanischen Länder vor allem Rohstoffe oder gering verarbeitete Produkte in Länder außerhalb des Kontinents.

Andauernde Proteste in Algerien nach Bouteflikas Rücktritt …

HIER geht es direkt zum aktuellen DAS Pressespiegel, in dem Sie eine umfangreiche Linksammlung afrikapolitisch relevanter Nachrichtenbeiträge finden.