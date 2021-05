DAS-Afrika-Pressespiegel KW 21: Kurswechsel

Breaking News: Deutschland erkennt seine Kolonialverbrechen im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, bei denen zwischen 1904 und 1908 etwa 65.000 Herero und 10.000 Nama ums Leben kamen, offiziell als Völkermord an. Diese Anerkennung der Schuld ist Teil der Einigung zur Aussöhnung zwischen Deutschland und Namibia, die nun nach mehr als fünfjährigen Verhandlungen zwischen den beiden Ländern erzielt wurde.

Darüber hinaus sollen in den kommenden 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro nach Namibia fließen, um den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung insbesondere in den von den Nachfahren der Herero und Nama bewohnten Gebieten zu unterstützen, so Außenminister Heiko Maas am heutigen Freitagmorgen. Die Bundesrepublik möchte zudem offiziell um Vergebung für den Genozid bitten.

Malis Premierminister und Präsident treten zurück …

Die USA verhängen Sanktionen gegen Äthiopien …

HIER geht es direkt zum wöchentlichen Pressespiegel, in dem Sie eine umfangreiche Linksammlung zu weiteren afrikapolitisch relevanten Nachrichtenbeiträgen finden. (Deutsche Afrika Stiftung)