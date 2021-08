DAS-Afrika-Pressespiegel KW 33: Führungswechsel

Oppositionsführer Hakainde Hichilema gewinnt Wahl in Sambia: Vergangenen Montagmorgen gab die sambische Wahlkommission (Electoral Commission of Zambia) bekannt, dass der Oppositionsführer Hakainde Hichilema die am 12. August abgehaltene Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Damit setzte sich Hichilema bei seinem sechsten Antritt als Kandidat für das höchste Amt des Landes deutlich mit 59,38% gegen den amtierenden Präsidenten Edgar Lungu mit 38,33% durch. Bereits am Wochenende zeichnete sich der Wahlsieg des Herausforderers ab, der zuvor bei der Auszählung der Hälfte der Wahlkreise so weit in Führung lag, dass es keine Zweifel mehr an der Niederlage Lungus gab. Doch unklar blieb, ob der unterlegene Amtsinhaber das Wahlergebnis akzeptieren würde. Im Vorfeld der Wahl hatte Lungu eine Niederlage noch ausgeschlossen.

Auch wurde er für die Instrumentalisierung der Sicherheitskräfte und Behörden kritisiert, die gezielt gegen die Opposition vorgingen und somit ein freies und faires Wahlumfeld laut Expertinnen und Experten unmöglich machten (DAS Pressespiegel KW 31). Noch am Wahltag selbst hatte er gedroht, einen Sieg seines Kontrahenten nicht anzuerkennen. Am Montagnachmittag gratulierte Lungu jedoch in einer Fernsehansprache dem neu gewählten Präsidenten zu seinem Wahlsieg und begrub somit die Sorgen, dass er sein Amt nicht aufgeben würde. Der deutliche Wahlsieg Hichilemas gilt vor dem Hintergrund des schwierigen politischen Umfelds für die Opposition als bemerkenswert. Ausschlaggebend für seinen Sieg sollen insbesondere die Stimmen der Jugend sein, die vor allem auf Grund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage einen Machtwechsel forderte. Die hohe Wahlbeteiligung, die im Vergleich zur letzten Wahl um 15 Prozentpunkte höher lag und insgesamt 70% betrug, soll ebenfalls auf die hohe Mobilisation seitens der Opposition zurückgehen und beweist die enorme Wichtigkeit dieser Wahl für die sambische Bevölkerung. Hichilema steht vor einer Reihe von Herausforderungen, Sambias Schuldenquote liegt derzeit bei über 100%. Bei seiner Antrittsrede kündigte der langjährige Geschäftsmann unter anderem wirtschaftliche Reformen an.

SADC-Gipfeltreffen in Lilongwe: Von Dienstag bis Mittwoch fand in der malawischen Hauptstadt Lilongwe die 41. Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der Southern African Development Community (SADC) statt. Das Treffen ging am Mittwoch mit der Bekanntgabe des 28-Punkte umfassenden Abschlusskommuniqués zu Ende …

