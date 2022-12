DAS-Afrika-Pressespiegel KW 48/2022: Fortsetzung folgt?

Burkina Fasos Premierminister trifft französischen Botschafter: Burkina Fasos Premierminister Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela traf sich am vergangenen Dienstag mit dem französischen Botschafter Luc Hallade. Es war das erste Treffen seit Tambela von Übergangspräsident Ibrahima Traoré, der Anfang Oktober seinen Vorgänger mithilfe eines erneuten Militärputsches aus dem Amt gedrängt hatte, zum Premierminister ernannt wurde. Das Gespräch drehte sich vor allem um die zukünftige militärische Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Burkina Faso, das mit zunehmenden islamistischen Aufständen zu kämpfen hat.

So beteuerte Hallade, dass die im Land stationierten französischen Spezialkräfte so lange bleiben und Burkina Faso im Kampf gegen den Terrorisums unterstützen würden, wie die lokalen Behörden Hilfe benötigten. Derzeit fänden Gespräche mit verschiedenen Stäben statt, um die militärische Zusammenarbeit nach Ende der Operation Barkhane neu zu regeln und die Bedürfnisse der burkinischen Regierung hier in Zukunft stärker zu berücksichtigen, so Hallade. Frankreich gilt als wichtiger bilateraler Partner des westafrikanischen Staates, der sich mit über 100 Mio. Euro pro Jahr vor allem über die französische Entwicklungsagentur engagiert.

Hallade versicherte im Gespräch mit Tambela, dass Frankreich auch weiterhin Burkina Fasos erster bilateraler Ansprechpartner bleiben wolle. Gleichzeitig bat er um die Erhöhung des Schutzes der französischen Botschaft und des Botschaftspersonals, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal zu einem Angriff durch Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou gekommen war.

Wie auch im Nachbarland Mali, lassen sich in Burkina Faso zunehmend Proteste und antifranzösische Ressentiments beobachten, die zuletzt von Übergangspräsident Traoré mit der Anschuldigung, Frankreich würde seinem gestürzten Vorgänger Schutz in der Botschaft gewährleisten, weiter geschürt wurden. Neben dem französischen Botschafter empfing der Premierminister Burkina Fasos auch die Sonderbeauftragte der Europäischen Union für die Sahelzone, Emanuela Claudia Del Re, um sie über die neue Antiterrorismusstrategie seiner Regierung zu informieren. Sie sicherte dem Land ebenfalls weiterhin europäische Hilfe zu.

Äquatorialguineas Präsident tritt seine sechste Amtszeit an …

HIER geht es direkt zum wöchentlichen Pressespiegel, in dem Sie eine umfangreiche Linksammlung zu weiteren afrikapolitisch relevanten Nachrichtenbeiträgen finden. (Deutsche Afrika Stiftung)