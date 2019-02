DAS-Afrika-Pressespiegel KW 5: Machtdemonstration

Kamerunischer Oppositionsführer festgenommen: Am Montagabend wurde Maurice Kamto, der Oppositionsführer der Partei Bewegung für die Renaissance Kameruns (MRC), während einer Demonstration gegen Präsident Paul Biya in der Hafenstadt Douala festgenommen. Er wurde wegen Anstiftung zu Gewalt und Volksverhetzung angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Am Samstag hatte seine Partei anlässlich des Jahrestages der Inhaftierung der wichtigsten anglophonen Separatistenführer in mehreren Städten zu Demonstrationen aufgerufen, die Sicherheitskräfte gewaltsam beendeten und bei denen 117 Personen festgenommen wurden.

Nach der Präsidentschaftswahl vom 7. Oktober 2018, die der seit 1982 regierende Präsident Biya mit offiziell 71% für sich entschieden hatte, hatte sich Kamto selbst zum Sieger erklärt. Seine Anhänger, insbesondere in Kameruns größter Stadt Douala, sehen ihn als legitimen Staatschef an. Auch in Europa machten Diasporaorganisationen auf die Unruhen in ihrem Land aufmerksam, indem sie am Samstagabend die kamerunischen Botschaften in Berlin und Paris besetzten.

